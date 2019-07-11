На перегоне «Рязанский проспект»—«Выхино» пропали сотни миллионов

Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело о мошенническом хищении более чем 400 млн руб., а также халатности при устранении в 2013–2014 годах протечек на перегоне «Рязанский проспект»—«Выхино» московского метро. По делу никто пока не задержан, при этом следствие ходатайствует об аресте имущества Андрея Шилина — гендиректора АО «Триада-Холдинг», выступавшего подрядчиком работ. По уголовному делу господин Шилин проходит свидетелем.

По словам официального представителя ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 293 (халатность) УК РФ. В настоящее время, по словам госпожи Ивановой, следователи устанавливают обстоятельства хищения денежных средств у ГУП «Московский метрополитен».

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, «неустановленные лица из числа сотрудников АО "Триада-Холдинг" в 2013–2014 годах похитили более 400 млн руб., выделенных для производства работ по ликвидации течи на перегоне между станциями метро "Рязанский проспект" и "Выхино"». В общей сложности на устранение протечек АО «Триада-Холдинг» было выделено около 900 млн руб. Однако, как установило следствие, на все работы «Триада-Холдинг» потратил не более 230 млн руб. Остальные же средства, по версии следствия, злоумышленники похитили и потратили по своему усмотрению.

Однако претензии у СКР возникли не только к строительной компании «Триада-Холдинг». Следствие также разбирается с наличием признаков халатности, которую могли проявить «неустановленные лица» Московского метрополитена, который в то время возглавлял Иван Беседин. Речь идет о должностных лицах метрополитена, в обязанности которых входил контроль за работами подрядчика и за тем, как он осваивает выделенные ему средства.

Пока в уголовном деле нет подозреваемых и обвиняемых. По словам гендиректора АО «Триада-Холдинг», профессора кафедры строительства подземных сооружений и шахт Московского государственного горного университета, доктора технических наук Андрея Шилина, по уголовному делу он проходит в данный момент свидетелем. При этом, по словам господина Шилина, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте его имущества. Как говорит гендиректор, аналогичное уголовное дело СКР пытался возбудить и в прошлом году, однако для этого не оказалось оснований.

Следует отметить, что столичный метрополитен начиная с 2014 года заключил с АО «Триада-Холдинг» 18 контрактов общей стоимостью 2,7 млрд руб. Однако не удовлетворенный качеством выполненных подрядчиком работ, в частности благоустройством вестибюлей и подземных переходов, а также срывом сдачи объектов в срок, метрополитен не раз обращался в арбитраж с исками к строителям. Крупнейший иск к «Триаде-Холдингу» о взыскании 1,8 млрд руб. в связи с недостатками при благоустройстве вестибюлей станций столичный метрополитен подал в 2017 году. Пока окончательного решения по иску нет в связи с тем, что суд в ожидании экспертиз рассмотрение дела отложил.

Юрий Сенаторов