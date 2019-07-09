Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ). Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей». Материал Михаила Романова рассказывал о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), которого, по его словам, похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ. В Союзе журналистов России “Ъ” заявили, что впервые столкнулись с преследованием журналиста в рамках п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ, пообещав держать ситуацию на контроле.

Газета «Якутск вечерний» в апреле 2019 года опубликовала статью о похищении и избиении программиста СВФУ. 2 июля в редакцию явился участковый уполномоченный Рушан Алимов, потребовавший от автора проехать с ним в отдел для дачи объяснений. «Если я правильно понял ситуацию, майор просто усиленно отрабатывал "заказ" регионального управления ФСБ. Он собирался взять объяснения с журналиста Михаила Романова, который проходит свидетелем по делу Антона Аммосова, сотрудника СВФУ. Аммосова, по его словам, похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ за комментарии в социальных сетях, связанные со взрывом в Архангельске (в октябре 2018 года студент-анархист совершил самоподрыв у здания районного ФСБ.— “Ъ”),— рассказал “Ъ” заместитель главного редактора еженедельника Виталий Обедин.— Полицейский не мог мотивировать свое требование. Вызывать журналиста повесткой майор Алимов напрочь отказывался. Тогда Романов отказался от дачи свидетельских объяснений. Это, в конце концов, право, а не обязанность гражданина».

Получив отказ, майор полиции составил протокол по ст. 17.7 КоАП РФ (неподчинение законным требованиям представителя власти). На следующий день полицейский снова прибыл в редакцию. «На этот раз участковый составил протокол об административном правонарушении — злоупотребление свободой информации (КоАП РФ п. 1 ст. 13.15.— “Ъ”). Полицейский посчитал, что фраза из статьи Романова: "это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…" содержит "скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние"»,— заявляет заместитель главного редактора.

В редакции еженедельника утверждают, что с материалами по административному делу, связанному с публикацией о сотруднике СВФУ, где автор проходил свидетелем, редакцию не ознакомили. В протоколе административного дела в отношении Михаила Романова заявитель не указан.

По версии представителей полицейского ведомства, история выглядит иначе. «27 июня (в четверг — время сдачи номера в печать.— “Ъ”) участковый уполномоченный полиции пришел в помещение редакции газеты "Якутск вечерний", представившись, уведомил Михаила Романова о наличии в производстве ОП №2 МУ МВД России "Якутское" дела об административном правонарушении, в связи с чем необходимо дать показания. В ответ на это гражданин Романов сослался на занятость и сообщил, что будет готов ответить на вопросы на следующий день. Участковый вошел в положение и перенес опрос на следующий день»,— заявили в МВД. Там утверждают, что на следующий день «гражданин Романов снова не смог встретиться с участковым, так как, с его слов, ему сделали инъекцию в глаз, и перенес дачу объяснений на понедельник, то есть 1 июля». «Но и в эту дату он снова оказался занят и перенес встречу на 2 июля,— рассказали “Ъ” в пресс-службе полицейского ведомства.— 2 июля участковый застал гражданина Романова на рабочем месте, но он вновь отказался дать показания, сославшись на ограниченное зрение и невозможность видеть тексты. При этом данное обстоятельство не мешало ему работать за компьютером». В полиции отметили, что дело по статье «злоупотребление свободой информации» направлено для принятия решения в Якутский городской суд.

Стоит отметить, что газета «Якутск вечерний» стала первым СМИ в России, к сотрудникам которой пытались применить положения закона о фейковых новостях. Это та же статья КоАП РФ 13.15, пункты 9–11. Якутские полицейские намеревались привлечь заместителя главного редактора Виталия Обедина к административной ответственности в связи с публикацией об изнасиловании несовершеннолетней мигрантом из Таджикистана. Проиграв дело в суде первой инстанции, во время апелляции полицейские решили доказать, что факта изнасилования не было. Привлеченный судом эксперт-лингвист не нашел в публикации искажений и манипуляций общественным мнением.

В Союзе журналистов России впервые столкнулись с преследованием журналиста в рамках п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ. «Чаще всего в России возбуждают дела по п. 6 вышеупомянутой статьи,— заявила глава юротдела СЖР Наталья Голоносова.— Это материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности». По ее словам, для дальнейшего объективного разбирательства потребуются лингвистические и другие экспертные оценки. Однако, подчеркивает эксперт, даже человеку без филологического образования понятно, что речь всего лишь идет об отсылке к произведению Джорджа Оруэлла «1984» (роман-антиутопия о тоталитарном обществе). «Мы держим ситуацию на контроле,— заверил “Ъ” глава СЖР России Владимир Соловьев.— Я думаю, что это что-то за гранью. Что такое "действует на подсознание"? Таким должны заниматься медицинские работники».

Николай Борисов