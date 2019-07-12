Не по паспорту, а по ставке

Букмекерские конторы рассчитывают, что новые правила идентификации при приеме ставок помогут рынку продолжить рост даже после рекордного 2018 года. За счет упрощения процедуры компании надеются привлечь клиентов нелегальных онлайн-сервисов и нарастить выручку на 15–20% в течение ближайшего года. У клиентов иностранных контор все еще остается другое преимущество — им не надо уплачивать НДФЛ с выигрышей, отмечают эксперты.

Российские букмекеры рассчитывают на существенный рост выручки за счет изменения правил идентификации при приеме ставок в онлайне, сообщили опрошенные “Ъ” участники рынка. Новые правила закреплены в поправках к законам «Об азартных играх» и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подписанных президентом Владимиром Путиным 3 июля, и вступят в силу до конца месяца.

Главное следствие закона в том, что букмекеры освобождаются от необходимости проверять подлинники паспорта клиента при каждой операции по приему ставок и выплате выигрышей, если клиент уже идентифицирован в Центре учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Раньше, чтобы сделать ставку, клиент должен был регистрироваться и в ЦУПИС, и в букмекерской конторе.

По данным «Рейтинга букмекеров», объем российского букмекерского рынка в 2018 году составил 1,15 трлн руб. Он существенно вырос по сравнению с 677 млрд руб. в 2017 году благодаря интересу к чемпионату мира по футболу.

Благодаря изменениям, выручка букмекеров вырастет еще «на 15–20% в течение года», рассчитывает президент Bingo Boom Константин Макаров. Теперь часть игроков перейдет с нелегальных сайтов в зоне .com к легальным букмекерам в зоне .ru, рассчитывает он.

До сих пор миграция пользователей из зоны .com составляла около 7–10% в год от общего числа, оценивает СЕО «Париматч Россия» Дмитрий Сергеев. Он предполагает, что в первый год с момента старта новых правил количество таких пользователей может вырасти минимум в два раза.

На нелегальный сектор, у которого отсутствует какая-либо идентификация клиентов, сейчас приходится 30–40% рынка, оценивает президент «Лиги ставок» и глава Первой саморегулируемой организации букмекеров России Юрий Красовский. Отмена двойной идентификации пользователей за год позволит как минимум сократить долю серого рынка до 10% и увеличить объем легального рынка на 20%, рассчитывает он. «Очевидный рост должен быть уже до конца года»,— добавил господин Красовский.

Упрощение идентификации положительно повлияет на число клиентов легальных букмекеров, но и упрощенная форма по-прежнему не так проста, если сравнивать с зарубежными ресурсами, отмечает основатель «Рейтинга букмекеров» Паруйр Шахбазян. «Офшорные букмекеры» позволяют пополнять счет сразу после заполнения регистрационной формы, а отправить документы для идентификации просят только спустя несколько дней после первого пополнения или при попытке вывода выигрыша, поясняет он.

Сохранился и другой фактор, который демотивировал российских игроков пользоваться легальными отечественными сервисами,— НДФЛ с выигрышей, который не надо платить у зарубежных букмекеров, указывает Паруйр Шахбазян. По его мнению, если переложить эти налоги с клиентов легальных сервисов на самих букмекеров, то бизнес за счет возвращения игроков в легальное поле сможет окупить эти затраты. «Пока интернет-пользователя просят встать, пойти куда-то и пройти идентификацию, эффект будет минимальным. Интернет так не работает. Будем надеяться, что серый рынок в краткосрочном периоде сократится процентов на 10%»,— скептичен эксперт.

На рынке готовятся и новые изменения: на рассмотрении находится законопроект об ужесточении требований к букмекерским конторам и тотализаторам, внесенный правительством в феврале. Документ устанавливает закрытый перечень из четырех видов мероприятий, на которые можно будет делать ставки: спортивные соревнования, скачки лошадей, развлекательные мероприятия, транслируемые в прямом эфире по ТВ, и итоги голосования на выборах и референдумах. Как сообщал “Ъ” 16 мая, букмекерские конторы надеются, что новые ограничения также будут способствовать сокращению серого рынка.

Валерия Лебедева