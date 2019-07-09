Посылки выдадут на кассе

Совместный логистический проект Сбербанка, PickPoint и Shiptor запустил сервис доставки посылок из интернет-магазинов. Покупатели смогут забрать их в офисах банка, число которых в рамках начального этапа ограничено тремя московскими отделениями. Сбербанк, уже присутствующий на рынке доставки через совместную компанию с «Яндексом», хочет поднять посещаемость отделений и занять место в строящейся в России логистической системе, рассуждают эксперты.

Проект Сбербанка «Сберлогистика» с сетью постаматов PickPoint и логистической платформой Shiptor запустил сервис для интернет-магазинов, рассказала “Ъ” представитель Shiptor. Пока забрать посылки с товаром покупатели смогут в трех столичных отделениях Сбербанка. По предварительным оценкам, доставка будет занимать один-два дня. В Сбербанке не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ”.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Сберлогистика» учреждено 29 мая 2019 года структурой Сбербанка. Возглавляет проект Сергей Малышев, бывший замгендиректора «Почты России», перешедший в банк в феврале 2019 года. В рамках «Сберлогистики» Сбербанк, Shiptor и PickPoint 19 июня 2019 года объявили о старте проекта по приему и выдаче посылок для физических лиц — также в трех отделениях Сбербанка в Москве. Сотрудничество Сбербанка и Shiptor началось еще в 2018 году, компании запустили сервис «Моя доставка» для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.

Инфраструктура для выдачи заказов — растущий рынок. По данным февральского отчета Data Insight, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и постаматы обеспечили в 2018 году доставку 59 млн посылок в России, или 17% от их общего числа. Этот показатель вырос с 5% в 2016 году в основном за счет снижения доли собственных доставок интернет-магазинов.

Сбербанк также владеет 45% в проекте «Яндекс.Маркет» (еще 45% — у «Яндекса», 10% — у менеджмента компании), который развивает конкурирующий с Shiptor сервис «Яндекс.Доставка». «Создание новых логистических сервисов и построение инфраструктуры — один из важнейших факторов для развития электронной коммерции в России. Мы приветствуем новые проекты "Сберлогистики" и уверены, что созданный агрегатор доставки и эксперименты с пунктами выдачи помогут интернет-магазинам стать ближе к своим клиентам»,— заявил директор по логистике «Яндекс.Маркета» Павел Ярошевский.

Доля e-commerce в обороте розничной торговли — всего около 5%, и развитие логистической инфраструктуры — важный драйвер рынка, отмечает директор по развитию инфраструктуры и сети самовывоза в Ozon Григорий Орлов. «Сбербанк таким образом предлагает клиентам дополнительные сервисы и развивает экосистему — это логичный шаг для усиления позиций на рынке e-commerce. Чем больше инструментов будут предлагать крупные игроки, тем очевиднее будет потенциал онлайн-продаж для малого и среднего бизнеса и его интерес к этому каналу»,— считает он.

Сбербанк хочет строить «альтернативную "Почту России"», полагает собеседник “Ъ” на российском рынке e-commerce. По его словам, сейчас многие бизнесы, у которых есть физические помещения, смотрят в сторону ПВЗ. У Сбербанка 14 тыс. отделений, а их посещаемость начала проседать, указывает собеседник. Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил «Ведомостям», что в октябре 2018 года офисы банка посетили на 8% меньше человек, чем годом ранее, а в течение трех-пяти лет поток клиентов может упасть на 30%.

Пока этот запуск Сбербанка нельзя рассматривать как проект, который окажет сильное влияние на рынок, это лишь первые шаги, указывает руководитель кластера «Электронная коммерция» Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов. Сейчас в России выстраивается «логистическая метасистема», к которой Сбербанк будет постепенно подключаться — либо через «Сберлогистику», либо через «Яндекс.Маркет» и его экосистему, рассуждает эксперт.

Дмитрий Шестоперов