Гомеоапатия

Критика Российской академии наук гомеопатии негативно сказалась на рынке лекарств. Продажи таких препаратов снижаются третий год подряд, но по итогам пяти месяцев 2019 года провал оказался самым существенным: объем реализации сократился на 14,4%. Покупателей отпугивает не только мнение ученых, но и высокая цена продукции, представленной в основном импортными марками. Но полного запрета продажи и рекламы ждать не приходится: по закону гомеопатические препараты по-прежнему относятся к лекарственным средствам.

Продажи гомеопатических препаратов (лекарства с многократно уменьшенной долей активного вещества) падают третий год подряд, говорится в предоставленном “Ъ” исследовании DSM Group. С января по май 2019 года продажи снизились на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании. В январе—мае 2017 года падение составило 9,3%, за тот же период 2018 года — 5%. Снижаются объемы рынка и в денежном выражении: выручка аптек от продаж за январь—май этого года упала на 4,6%, до 3,35 млрд руб.

Спрос на гомеопатию со стороны потребителей сократился из-за влияния врачей и ученых, которые регулярно приводят доказательства того, что лечение сверхмалыми дозами не имеет научных обоснований эффективности, считают в DSM Group. Так, в 2017 году комиссия по борьбе с лженаукой Российской академии наук (РАН) раскритиковала гомеопатию, назвав ее принципы противоречащими научно обоснованной медицине. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк говорит, что под влиянием мнения врачей и ученых потребители выбирают терапевтические препараты. По его данным, за первые пять месяцев 2019 года доля гомеопатических препаратов в аптеках снизилась до 0,81%, в структуре выручки — до 0,34%. При этом рынок лекарств за этот же период вырос на 1,2%, до 415,8 млрд руб.

Коммерческий директор «36,6» Евгения Ламина рассказала, что доля гомеопатических препаратов в общем объеме продаж аптечной сети незначительна (1,56%) и их снижение никак не сказывается на деятельности ритейлера.

Председатель правления Санкт-Петербургского гомеопатического общества Светлана Песонина заявила “Ъ”, что снижение продаж не связано с мнением ученых о гомеопатии. По ее словам, врачи, применяющие в лечении препараты с низкой долей активного вещества, знают, когда их использовать эффективно, а когда необходимо уже терапевтическое лечение. Она связывает падение продаж со снижением доходов населения. По данным Росстата, за первый квартал 2019 года реально располагаемые доходы населения упали на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Часть потребителей действительно могла отказаться от гомеопатических препаратов из-за высокой цены, согласен Сергей Шуляк. По данным DSM Group, средневзвешенная цена за исследуемый период выросла на 11,5%, до 469 руб. за упаковку. Большинство средств на российском рынке — импортного производства: на их долю приходится 90,6%. Более 35% гомеопатических средств произведены французской Boiron (бренд «Оциллококцинум»), немецкими Heel («Труамель») и Bionorica («Мастодинон»). В компаниях не ответили на запросы “Ъ”.

Евгения Ламина отмечает, что гомеопатические препараты регистрируются в России как обычные лекарственные средства, поэтому потребители зачастую не видят между ними разницы. В 2007 году РАН рекомендовала Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) предотвратить недостоверную рекламу о наличии лечебных свойств. Ведомство готово было поддержать решение, но только в случае внесения Минздравом изменений в закон об обращении лекарственных средств. Но этого не произошло. В пресс-службе ФАС в среду сообщили “Ъ”, что гомеопатические препараты подпадают под действие закона о рекламе лекарств и служба не вправе запретить их продвижение.

Алексей Полухин, Мария Котова