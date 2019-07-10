Россия расплатится за домашнее насилие

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые обязал Россию выплатить компенсацию по делу о домашнем насилии. ЕСПЧ указал, что в нашей стране отсутствует законодательство, сдерживающее домашнее насилие, а пострадавшие не получают помощи. Эксперты заявили о необходимости принять закон о профилактике семейно-бытового насилия и ратифицировать Стамбульскую конвенцию ЕС. Ранее Минюст РФ заявлял, что российское законодательство в этой области изменений не требует.

9 июля ЕСПЧ вынес решение по делу 34-летней россиянки Виктории Володиной, которая жаловалась на домашнее насилие. Сейчас женщина сменила имя и уехала из России. Ранее она жила в Ульяновске с гражданским мужем. В 2015 году она ушла от него, но тот начал ее преследовать, избивать и угрожать убийством. Когда она уехала в Москву, мужчина нашел ее резюме на сайте вакансий и пригласил на собеседование, а затем насильственно увез в Ульяновск.

С января 2016 по март 2018 года женщина семь раз обращалась в полицию из-за побоев или угроз насилия. В одном из случаев избиение привело к выкидышу, в другом преследователь перерезал тормозной шланг в ее машине и забрал сумку с паспортом. Полиция не возбудила уголовное дело по жалобам. В марте 2018 года все же было возбуждено уголовное дело о вмешательстве в частную жизнь, когда мужчина выложил в интернет интимные фотографии женщины без ее согласия, но оно было закрыто. Когда заявительница обратилась за госзащитой, областное управление МВД ей отказало.

«Мне ничем не помогли в России. Я столкнулась с равнодушием, осуждением, постоянными отписками и шутками вроде "вот убьют, тогда и приходите"»,— рассказала “Ъ” госпожа Володина.

ЕСПЧ установил, что заявительница подверглась бесчеловечному и унижающему достоинство обращению со стороны бывшего партнера, а власти страны не защитили ее от насилия. «Суд указал, что в России нет сдерживающего домашнее насилие законодательства, нет охранных ордеров, которые действуют в большинстве стран Совета Европы и помогают защищать жертв, оказавшихся в такой ситуации»,— рассказала “Ъ” представитель заявительницы в суде, юрист правозащитной организации «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова. Суд подчеркнул, что российское государство «не создало условия для обеспечения реального гендерного равенства, которое бы позволило женщинам жить без страха, жестокого обращения или посягательства на их неприкосновенность». Россия обязана выплатить госпоже Володиной €20 тыс. и еще свыше €5 тыс.— на судебные расходы.

«Это первая жалоба из России по домашнему насилию, по которой ЕСПЧ вынес постановление,— подчеркивает госпожа Гнездилова.— Теперь рассмотрение подобных жалоб пойдет быстрее».

Недавно Страсбург коммуницировал еще четыре дела по домашнему насилию, в том числе жалобу жительницы подмосковного Серпухова Маргариты Грачевой, которой муж отрубил руки.

После решения ЕСПЧ сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова поддержала введение охранных ордеров, которые запрещают преследователю приближаться к жертве. Член Совета при президенте РФ по правам человека Ирина Киркора выразила надежду, что после этого решения будет принят законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что бросит все свои силы на то, чтобы добиться принятия этого закона.

«О законопроекте говорят более пяти лет, в его поддержку собрано более полумиллиона подписей. В его соавторах — более сорока человек, в том числе Татьяна Москалькова. Против выступают консерваторы, включая сенатора Елену Мизулину и депутата Госдумы Тамару Плетневу»,— напомнила “Ъ” юрист и соавтор законопроекта Алена Попова. Она пояснила, что законопроект предполагает введение охранных ордеров, которые защищали бы не только жертву, но и ее родных, вводит систему учета преступлений и подразумевает создание кризисных центров для жертв. «Если бы был этот закон, не было бы дела сестер Хачатурян: им не пришлось бы защищаться от отца-насильника, их бы защитило государство»,— предположила Алена Попова. Напомним, сестрам в июне 2019 года предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Защита считает, что они сами были жертвами длящегося преступления и пошли на убийство в рамках необходимой обороны.

Напомним, законопроект появился после того, как в феврале 2016 года из ст. 116 УК РФ исключили побои в отношении членов семьи и перевели их в разряд административных правонарушений. В начале 2018 года Татьяна Москалькова признала декриминализацию побоев ошибкой. О последствиях декриминализации побоев свидетельствуют данные судебного департамента при Верховном суде РФ: в 2017 году количество жалоб на домашнее насилие в России выросло втрое, в суды поступило около 161 тыс. административных дел. По данным Росстата, в 2017 году от насилия в семье пострадали 25,7 тыс. женщин и 10,4 тыс. мужчин. ВЦИОМ в 2017 году выяснил, что 10% опрошенных россиян подвергались насилию в семье, а 19% допустили применение физической силы в отношении близких. В конце 2018 года правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что декриминализация привела к ощущению безнаказанности для агрессора: с насилием со стороны близких сталкивается каждая пятая женщина, и 60–70% пострадавших не обращаются за помощью, отметили правозащитники.

В России действует Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы, в которую включен поиск способов профилактики и предупреждения насилия в отношении женщин.

ЕСПЧ в решении по делу Виктории Володиной напомнил, что Россия могла бы также подписать Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предупреждении насилия в отношении женщин, бытового насилия и борьбе с ним.

За ее ратификацию выступали члены СПЧ и госпожа Москалькова, против высказывались член СФ, председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова и глава РПЦ патриарх Кирилл: все они считают, что документ противоречит традиционным ценностям и концепции семейной политики России. «Российское законодательство в достаточной мере обеспечивает защиту от насилия в семье и не нуждается в разработке дополнительных правовых норм»,— отмечено в докладе Минюста РФ для Совета по правам человека ООН, подготовленном весной 2018 года.

Анастасия Курилова, Мелиса Савина, Юлия Федотова