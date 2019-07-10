Никаких «Домашних денег» не хватит

Евгения Бернштама признали банкротом по решению суда. На данный момент требования кредиторов к нему составляют почти 6 млрд руб., но реестр не закрыт и может пополняться. Впрочем, средств у финансиста недостаточно даже для удовлетворения текущих требований кредиторов, а процедура реализации имущества может значительно затянуться из-за его бракоразводного процесса.

Арбитражный суд Москвы 9 июля рассмотрел дело о признании банкротом собственника «Домашних денег» Евгения Бернштама. Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) поддержал решение о банкротстве. Юрист, представляющий интересы Евгения Бернштама, вопрос о признании его банкротом оставил на усмотрение суда. Как сообщила в ходе судебного заседания финансовый управляющий Анна Панова, при процедуре реструктуризации долгов было выявлено, что у банкрота имеется имущество, необходимое для финансирования процедуры банкротства. В том числе это 50-процентные доли в трех квартирах в Москве, коллекция фигурок стоимостью почти 202 млн руб., а также доли нескольких предприятий и акции. В результате суд признал господина Бернштама банкротом, кроме того, была открыта процедура реализации его имущества. На нее управляющему отведено полгода, отчет о проделанной работе будет заслушан 14 января 2020 года.

Заявление о личном банкротстве Евгения Бернштама подало АСВ от имени Русского трастового банка в августе 2018 года (см. “Ъ” от 28 августа 2018 года). Финансист выступал поручителем по кредиту в 10 млн руб., который банк в марте 2016 года выдал его МФО «Финотдел». В феврале 2019 года суд счел заявление обоснованным и ввел в отношении финансиста процедуру реструктуризации долгов (см. “Ъ” от 8 февраля 2019 года), а также включил в реестр кредиторов требования банка в размере почти 20 млн руб. Всего на данный момент в реестр кредиторов включены требования почти на 6 млрд руб. Евгений Бернштам был арестован 5 июля Кузьминским судом Москвы по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным “Ъ”, сейчас в деле фигурируют около 150 млн руб., однако общий объем задолженности перед инвесторами составляет порядка 10 млрд руб.

В то же время средств от реализации выявленных у Евгения Бернштама активов недостаточно даже для покрытия уже заявленного долга. Как подсчитал управляющий директор «Метриум Премиум» Илья Менжунов, стоимость квартир, в которых у господина Бернштама есть 50-процентные доли, составляет не более 400 млн руб. Таким образом, в конкурсную массу от реализации недвижимости поступит не более 200 млн руб. При этом, как указывает партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак, из конкурсной массы будет исключено одно из жилых помещений. «При наличии у должника нескольких квартир, принадлежащих ему на праве собственности, помещение, в отношении которого предоставляется исполнительский иммунитет, определяется судом, исходя из необходимости как удовлетворения требований кредиторов, так и защиты конституционного права на жилище самого гражданина-должника и членов его семьи»,— поясняет он. По словам адвоката Forward Legal Данила Бухарина, остальное имущество будет продаваться на торгах на условиях, которые определят кредиторы. «Деньги от продажи финансовый управляющий пропорционально распределит между кредиторами, преимущественно погасив необходимые расходы на проведение банкротной процедуры — свое вознаграждение, судебные расходы, расходы на торги и др.»,— отмечает он.

Евгений Бернштам, основатель компании, в интервью «Вести ФМ» 24 апреля 2014 года «Домашние деньги» — это уникальная для российского рынка компания

Осложняет ситуацию тот факт, что, по информации “Ъ”, еще не завершен бракоразводный процесс господина Бернштама с женой, начатый в сентябре 2018 года. «Можно реализовать только то имущество, в отношении которого супруга не заявила требований о разделе, соответственно, до завершения раздела имущество не может быть продано»,— поясняет господин Бухарин. В настоящее время оценивать возможность возврата долга до проведения всех мероприятий в рамках дела о банкротстве Евгения Бернштама преждевременно, сообщили “Ъ” в АСВ.

Светлана Самусева