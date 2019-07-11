Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%

Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.

«Значимую роль сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранных валютах, и увеличение задолженности по начисленным, но не выплаченным дивидендам, носящее сезонный характер»,— отмечается в сообщении ЦБ.

На 1 января 2019 года внешний долг оценивался в $453,7 млрд (на 12,4% меньше, чем в 2018 году).

Подробнее о глобальной долговой нагрузке читайте в материале “Ъ” «Глобальный бизнес прирастает долгами».