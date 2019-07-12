Здоровый образ тары

Один из последних трендов в российской рознице — отказ от использования одноразовых пластиковых пакетов. В борьбе за потребителя, который стал предъявлять жесткие требования к соблюдению экологических стандартов, ритейл уже почти полностью отказался от выдачи бесплатных полиэтиленовых сумок на кассах и продвигает альтернативную упаковку. Производители пластиковых пакетов, объем рынка которых превышает 60 млрд руб. в год, уже ощутили падение спроса и опасаются потерять до половины бизнеса. Выход они видят в первую очередь в развитии утилизации пластика в стране и более активном использовании вторичного сырья.

По подсчетам ООН, ежегодно в мире появляется более 300 млн тонн пластиковых отходов. Экологи связывают проблему прежде всего с распространением различных видов одноразовой пластиковой упаковки, включая пакеты и пищевые пленки. Как отмечают в российском отделении «Гринписа», виноваты в этом в том числе и торговые сети. Благодаря широкому набору упакованных продуктов и категории FMCG — товаров повседневного спроса с высокой оборачиваемостью — пластик встречается в каждом отделе обычного супермаркета, отмечают в организации. Главной причиной роста числа подобных отходов считается распространение одноразовых пластиковых пакетов.

Хотя российские торговые сети признают, что пока не могут полностью отказаться от этого вида упаковки, они начали постепенно сокращать ее использование. Так, сегодня почти все крупные игроки перестали выдавать на кассе бесплатный полиэтилен и все активнее предлагают альтернативы.

Покупатель нацелился на авоську

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает стремление российского ритейла снижать оборот пластиковых пакетов с изменением запросов покупателей. Российские потребители демонстрируют нацеленность на здоровый образ жизни и с большим вниманием относятся к социальной и экологической ответственности торговых сетей, поясняет он. Прежде всего речь идет о молодой платежеспособной и потенциально наиболее интересной ритейлу аудитории, борьба за которую особенно обострилась на фоне общего усиления конкуренции между игроками.

В X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») говорят, что не раздают бесплатно пластиковые пакеты на кассе в магазинах, что позволяет снижать объем потребления одноразовой упаковки. В результате, по словам представителя компании, в 2018 году только каждая четвертая покупка товаров сопровождалась покупкой одноразового пакета. В качестве альтернативы X5 предлагает многоразовые сумки, которых за прошлый год было продано около 3 млн штук, и в некоторых регионах бумажные пакеты.

«Магнит» также отмечает снижение потребления полиэтиленовых пакетов в своих торговых точках и предлагает покупателю многоразовые сумки и бумажные пакеты. В сети Globus рассказали, что продажи пластиковых пакетов второй год подряд падают на 5–10%. «Мы связываем этот регресс с двумя факторами: экономией покупателей в связи с падением реальных доходов и более осознанным отношением к экологии. Покупатели активнее переходят на многоразовые аналоги — хозяйственные сумки и авоськи, которые можно использовать многократно»,— говорит представитель компании. В «Ленте» также спрос на альтернативу пластиковым пакетам растет, но «незначительно».

Тем не менее в вопросе борьбы с пластиком Россия все еще существенно отстает от западных стран. К примеру, сеть Countdown из Новой Зеландии (управляет около 180 супермаркетами) полностью отказалась от использования пластиковых пакетов. Немецкая сеть Edeka отказалась от пластиковой упаковки органических фруктов и овощей, британская Iceland начала продавать на развес овощи и фрукты дешевле, чем упакованные, и обещает к 2023 году убрать пластиковую упаковку из всех товаров под собственным брендом.

Полимеры не сдаются

Ситуация выглядит угрожающей для производителей пластиковой упаковки. Однако, несмотря на инициативы ритейлеров и настроение покупателей, пока масштабного обвала на их рынке не наблюдается.

Директор новосибирского ООО «Нео-Пак» (по собственным данным, в 2016 году выпустило около 65 млн пакетов) Александр Ладан отмечает, что точных данных по объему продаж в России пластиковых пакетов нет. В целом, говорит он, в 2018 году объем производства пластиковой тары и упаковки в стране вырос примерно на 6,9%, до 110 млрд штук.

По оценкам опрошенных “Ъ” участников рынка, объем производства всех пластиковых мешков и сумок, включая одноразовые пакеты, в России в 2018 году может быть на уровне 41,7 млрд штук. Исходя из средней цены 1,5 руб. за штуку, оборот рынка можно оценить примерно в 62,55 млрд руб.

Торговые сети также неохотно раскрывают число закупаемых пакетов и конкретных поставщиков. Во «Вкусвилле» сообщили “Ъ”, что приобретают около 5 млн пакетов в месяц в равных долях у подмосковных ООО «ПК "Пластмаркет"» и ООО «Пак Групп». Из данных ЕГРЮЛ следует, что ПК «Пластмаркет» на паритетных началах принадлежит Алексею Ефремову и Александру Сизову. В «Пак Групп» 36% владеет Дмитрий Тихонов, еще по 32% — у Ары Додоян и Ильи Яськова. Часть пакетов для «Пятерочки» поставляет ООО «Кенгуру» из Ярославской области, выяснил “Ъ”. Единственным владельцем компании в ЕГРЮЛ значится Сергей Аленин.

Среди производителей пластиковых пакетов есть и известные имена. Одним из поставщиков этого товара для магазинов «Магнит» сегодня выступает краснодарское ООО «Пластиктрейд», входящее в Constell Group основателя «Магнита» Сергея Галицкого. В феврале 2018 года бизнесмен объявил о продаже 29,1% акций «Магнита» группе ВТБ за 138 млрд руб. После сделки у него остались около 3% ритейлера и ряд побочных бизнесов, в том числе «Пластиктрейд».

По данным Constell Group, предприятие оснащено 45 линиями по производству шести видов пакетов. Согласно Kartoteka.ru, в 2017 году выручка «Пластиктрейда» снизилась на 13,3%, до 2,9 млрд руб., чистая прибыль увеличилась более чем в 13 раз, до 258,2 млн руб. год к году. В «Магните» уточнили, что сотрудничают с несколькими российскими компаниями по поставке пакетов, а объемов закупок достаточен для нужд сети. В ПК «Пластмаркет», «Пак Групп», «Кенгуру» и Constell Group не ответили на вопросы “Ъ”.

Сети снимают майки

Представитель сети Globus признает, что полностью отказаться от пластиковых пакетов сегодня компания пока не может. В российских сетях пластиковый пакет все еще самый продаваемый товар в натуральном выражении, говорит Михаил Бурмистров. По его словам, полный переход на многоразовые сумки, которые покупают существенно реже одноразовых пакетов, может грозить сетям не только падением продаж, но и ростом издержек на хранение такой упаковки.

Как отмечает, управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк, стоимость бумажных или текстильных пакетов в среднем втрое выше полиэтиленовых, что особенно актуально учитывать на фоне падения реальных доходов населения. По мнению Михаила Бурмистрова, сегодня легче перейти на более дорогие и экологические чистые виды упаковки будет тем сетям, аудитория которых более платежеспособна, в перспективе российские ритейлеры «неизбежно будут постепенно отказываться от пластиковых пакетов».

Александр Ладан подчеркивает, что спрос на такую упаковку в России уже начал снижаться. По его оценкам, потребление пластиковых пакетов в России в 2017–2018 годах сократилось примерно на 6%.

Тенденция отказа сетей от такой упаковки затрагивает, как правило, тонкие пакеты типа «майка», уточняет коммерческий директор нижегородского АО «ТИКО-Пластик» Елена Лощилова. По ее словам, компания прекратила производство таких пакетов еще в 2015 году и с тех пор развивается за счет новых направлений и каналов продаж.

При этом непосредственные участники рынка — как производители гибкой упаковки, так и производители товаров FMCG — понимают преимущества гибкой полимерной упаковки, ее функциональные возможности в части сохранения продуктов и предотвращения увеличения пищевых отходов, подчеркивает она.

Утилизация ждет инфраструктуры

«Нео-Пак» видит потенциал для развития в текущих условиях в концепции «экологически дружественной упаковки», которая должна быть пригодной к переработке, обеспечивать рациональное потребление (увеличивать срок хранения продукта, иметь антисептические свойства и пр.) и наносить минимальный ущерб окружающей среде, говорит господин Ладан.

По его словам, компания уже перерабатывает большую часть своих отходов и готова выпускать пакеты с использованием вторсырья. Если отказ от пластиковых одноразовых пакетов примет массовый характер, часть предприятий могут перейти на выпуск многоразовой упаковки, ожидает участник рынка.

Но, предупреждает Михаил Бурмистров, хотя такая переориентация и возможна, это другой вид бизнеса и другие объемы заказов. Переход к многоразовым сумкам из полимеров или других материалов требует определенного адаптационного периода, уверены в крупнейшем в России нефтехимическом холдинге СИБУР.

Руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин отмечает, что если крупные сети будут снижать потребление пластиковых пакетов, то игроки этого рынка смогут перепрофилироваться, к примеру, за счет выпуска универсальных пакетов для использования в разных локальных магазинах.

Но Елена Лощилова признает, что, если отказ от пластика в России «примет крайние формы», «ТИКО-Пластик» может потерять до половины производства: «Под угрозой окажется существование целой отрасли». По словам госпожи Лощиловой, оптимальным может быть выход на использование 100% перерабатываемых материалов, а также применение материалов с добавлением вторичного сырья. При этом необходимо решать вопросы сбора и сортировки элементов упаковки и системы обращения с отходами в целом, подчеркивает топ-менеджер.

В СИБУРе согласны, что проблема с утилизацией пластиковых отходов, в том числе и пакетов, во многом связана с недостаточным развитием инфраструктуры сбора и переработки отходов. Кроме того, заключает представитель СИБУРа, для снижения уровня пластиковых отходов стоит проработать вопрос повышения требований прочности пакета для перевода его во многоразовое использование.

Анатолий Костырев, Алексей Полухин, Никита Щуренков