Forbes назвал богатейших российских чиновников и депутатов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов России. По итогам 2018 года их совокупный доход превысил $1,1 млрд. Лидером рейтинга стал основатель группы компаний (ГК) «Владимирский стандарт», депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов. За прошлый год он заработал почти 9,97 млрд руб.

Топ-10 рейтинга (с учетом дохода семьи):

Депутат заксобрания Владимирской области, основатель ГК «Владимирский стандарт» Павел Антов (9,97 млрд руб.). Депутат заксобрания Челябинской области,совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков (4,46 млрд руб.). Депутат Белгородской областной думы, владелец кондитерской фабрики «Славянка» Сергей Гусев (2,84 млрд руб.). Член Совета федерации, совладелец «Океанрыбфлота» Валерий Пономарев (2,37 млрд руб.). Депутат Госдумы, основатель ABI Group Григорий Аникеев (2,32 млрд руб.). Депутат Магаданской областной думы, основной владелец колымского производственно-коммерческого концерна «Арбат» Александр Басанский (1,88 млрд руб.). Депутат заксобрания Камчатского края, совладелец «Океанрыбфлота» Игорь Евтушок (1,72 млрд руб.). Депутат Курганской областной думы, совладелец мясоперерабатывающего холдинга «Велес» Дмитрий Ильтяков (1,64 млрд руб.). Депутат заксобрания Камчатского края, совладелец компании «Витязь-Авто» Игорь Редькин (1,44 млрд руб.). Губернатор Брянской области, основатель фермерского хозяйства «Богомаз» Александр Богомаз (1,23 млрд руб.).