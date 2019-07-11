Москва с залежами радия, тория и урана

Российское отделение «Гринписа» совместно с химическим факультетом МГУ проверило почву на могильнике радиоактивных отходов в Москве рядом с железнодорожной платформой Москворечье. Анализ показал серьезное превышение количества радионуклидов, в том числе радия-226, тория-232, урана-238. Напомним, ранее корреспондент “Ъ” обнаружил там превышение радиационного фона в 50 раз. Экологи требуют остановить строительство участка Юго-Восточной хорды рядом с этой территорией, опасаясь, что радиоактивные отходы попадут в окружающую среду. Московские чиновники напоминают, что зараженная территория есть на планах строительства, но трасса не пройдет по ней.

Сотрудники российского отделения «Гринписа» и представители общественности взяли пробы почвы у Московского завода полиметаллов (входит в структуру «Росатома») близ железнодорожной платформы Москворечье, где планируется строительство участка Юго-Восточной хорды. Всего было отобрано четыре пробы, которые могут быть переданы в другие лаборатории, пояснили “Ъ” в «Гринписе». Анализ проб провели специалисты кафедры радиохимии химического факультета МГУ. Он показал значительную удельную активность альфа-активных радионуклидов радия-226 (до 8,2 кБк/кг) и тория-232 (2,7 кБк/кг), а также урана-238 (1 кБк/кг). Это в 11,9 раз больше, чем необходимо, чтобы согласно российскому законодательству отнести грунт к радиоактивным отходам по сумме альфа-радионуклидов (1 кБк/кг), указывают экологи.

«При попадании альфа-радионуклидов в организм человека с дыханием и пищей происходит внутреннее облучение, которое повышает риски онкологических заболеваний»,— заявили в «Гринписе».

«Строительные работы на этой территории могут привести к подвижкам грунта, обнажению радиоактивных отходов, их вымыванию, выветриванию,— добавили в организации.— Российское отделение "Гринписа" будет добиваться того, чтобы госорганы перепроверили эти результаты, выполнили отбор проб в присутствии представителей общественности и провели официальную оценку удельной активности значимых радионуклидов (торий-232, уран-238, уран-234, радий-226 и других), информируя об этом общественность».

В связи с полученными результатами проб российское отделение «Гринписа» требует от московских властей и «Росатома»:

незамедлительно отметить очаги радиоактивного загрязнения знаками «радиационная опасность» и восстановить забор от завода полиметаллов к реке,

отобрать в присутствии общественности и проанализировать образцы загрязненного грунта,

разработать и обсудить с общественностью программу рекультивации объекта,

рассмотреть возможность удаления загрязненного грунта и не допустить проведения строительных работ рядом с этой территорией.

Экологи добавили, что пытаются привлечь внимание властей Москвы и «Росатома» к этой проблеме с 2011 года. «Росатом», по их данным, признал, что «на территории завода и вокруг него имеется 41 загрязненный участок, причем на 26 участках загрязнение по альфа-активным изотопам превышает 10 кБк/кг».

Отметим, что корреспондент “Ъ” посетил загрязненную территорию с дозиметром и обнаружил на склоне берега три пронумерованных участка с углублениями в полметра, огороженных красно-белой лентой с прикрепленными листами с надписью «участок радиоактивного загрязнения». На участках №2808 и №3202 у бетонного забора МПЗ дозиметр «Радэкс РД 1503+» зафиксировал показания 152 и 634 мкр/ч соответственно (при естественном радиационном фоне 20 мкр/ч). А у подошвы склона, примерно в 30 м от реки, дозиметр зашкалил, показав пороговое значение 999 мкр/ч. Таким образом, радиационный фон в этом месте был превышен в 50 раз.

Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ

О том, что в проект планировки территории одного из линейных объектов Юго-Восточной хорды попадает участок АО «Московский завод полиметаллов» на Каширском шоссе, говорится в ответе Москомархитектуры на запрос “Ъ” (см. “Ъ” за 11 июля). По данным «РИА Новости», в 1950–1960-е годы отходы урановых и ториевых руд складировались прямо на заводе.

Возможное прохождение Юго-Восточной хорды через этот участок «вызвало резонанс в соцсетях». В Москомархитектуре подтвердили, что на береговом склоне Москвы-реки рядом с заводом, в 250 м от железнодорожного моста, есть «участки с особыми экологическими условиями». Но в ведомстве заверили, что проектируемый мостовой переход Юго-Восточной хорды (часть новой 36-километровой трассы; строительство начнется в 2020 году) эти участки «не затронет». Также в Москомархитектуре обещали провести «исследования радиационной обстановки территории».

Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ

Московский завод полиметаллов (МЗП) был основан в 1932 году: в 1934–1972 годах на предприятии, как поясняется на его сайте, производился уран и торий. «Вследствие специфики предприятия корпуса и территории были загрязнены самыми разными токсичными и радиоактивными веществами»,— рассказывается на сайте МЗП. Там же поясняется, что в 1999–2002 годах на заводе началась «ликвидация очагов загрязнения»; на полигоны вывезли 425 кубометров радиоактивных отходов. Дезактивацию проводили специалисты ФГУП «Радон» (ранее ГУП МосНПО «Радон») — эта структура, как и МЗП, контролируется госкорпорацией «Росатом».

Во ФГУП «Радон» “Ъ” подтвердили, что «проводят радиационное обследование и дезактивационные работы» на этой территории (между музеем-заповедником «Коломенское», железнодорожным мостом Курского направления и МЗП). Специалисты «Радона» на склоне «годами ведут работу — убирают часть земли, закрывают место чистым грунтом, по весне он съезжает, и все работы повторяются снова».

Анастасия Курилова