К Севастополю причалил новый глава

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Развожаев назначен врио губернатора Севастополя. Занимавший этот пост Дмитрий Овсянников ушел в отставку по собственному желанию. Опрошенные “Ъ” эксперты в один голос называют ожидаемой отставку господина Овсянникова, который так и остался «аутсайдером» для севастопольских групп влияния, но по-разному оценивают перспективы господина Развожаева, которого его бывшие коллеги характеризуют как «не очень публичного человека» и «чиновника во всех смыслах».

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в связи с его собственным желанием, сообщил в четверг, 11 июля, вечером пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Врио губернатора Севастополя назначен 38-летний глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев. С октября по середину ноября 2018 года господин Развожаев в статусе врио руководил Республикой Хакасия, а до этого работал в Министерстве по делам Северного Кавказа, куда в 2014 году перешел из администрации Красноярского края вместе со Львом Кузнецовым. Сопредседатель севастопольского штаба ОНФ Владимир Немцев сказал “Ъ”, что господин Развожаев уже был в Севастополе в начале июня и успел ознакомиться с проблемами города.

«Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие президента. Приложу все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие севастопольцев»,— написал господин Развожаев на своей странице в Instagram. «Благодарю всех севастопольцев, которые поддерживали меня на протяжении всех предыдущих лет, всех коллег за их кропотливую, упорную работу во благо города-героя Севастополя. За три года удалось сделать многое для развития города, повышения качества и комфорта жизни в нем»,— говорится в распространенном через пресс-службу правительства Севастополя заявлении Дмитрия Овсянникова.

Напомним, господин Овсянников стал врио губернатора Севастополя в июле 2016 года, его назначение тогда поддержал экс-спикер заксобрания города Алексей Чалый, конфликтовавший с предыдущим градоначальником, Сергеем Меняйло. В сентябре 2017 года господин Овсянников, набрав 71% голосов избирателей, победил на первых в истории Севастополя прямых выборах губернатора. Вскоре после этого у него также возник конфликт с господином Чалым: впервые это выразилось в споре вокруг бюджета города на 2018 год. В апреле 2019 года господин Чалый назвал губернатора и его команду «организованной преступной группой». В свою очередь, господин Овсянников выразил надежду, что депутатов из группы Алексея Чалого не будет в новом составе заксобрания после выборов, намеченных на 8 сентября. Однако в итоге среди кандидатов от «Единой России» оказалось несколько сторонников господина Чалого. В апреле и в июне коммунальщики демонтировали в Севастополе несколько билбордов с рекламой единороссов, но в правительстве города утверждали, что эти действия никак не связаны с политикой, а речь шла лишь о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций. Ряд политологов предположили, что альянс «Единой России» с Алексеем Чалым принесет ей дополнительные голоса на выборах. Эту точку зрения разделяет и глава севастопольского отделения «Деловой России» Олег Николаев. Он назвал отставку господина Овсянникова «прогнозируемым шагом», в вероятность которого «уже перестали верить».

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ

Прямо увольнения господина Овсянникова требовали партии, не вошедшие в заксобрание по итогу прошлых выборов, но участвующие в нынешней кампании — например, «Родина», список которой возглавляют сторонники Алексея Чалого.

Депутат заксобрания Севастополя Татьяна Вусатенко считает, что отставка Дмитрия Овсянникова «вышибла протестную предвыборную повестку» у конфликтовавших с губернатором депутатов: «Теперь ребятам придется реально показать, с чем они могут идти в заксобрание, кроме деструктива». По ее мнению, губернатор за годы работы в Севастополе вник в проблемы города и сформировал команду, «которая могла с ними справиться».

Спикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева также считает, что отставка Дмитрия Овсянникова «была ожидаема», и поприветствовала «решение федеральной власти». С новым врио она пока не знакома, но надеется «на конструктивное сотрудничество исполнительной и законодательной власти города Севастополя».

Политолог Сергей Горбачев предположил, что если Алексей Чалый не получит «реальных рычагов управления городом», то «у него возникнет конфликт и с новым губернатором». Впрочем, политтехнолог Дмитрий Фетисов называет «недоговороспособность и неспособность находить общий язык с местными элитами» одной из причин согласия Кремля на отставку господина Овсянникова. Господин Фетисов считает, что отставка состоялась, «как только наступила дата, после которой выборы губернатора будет невозможно провести в этом году».

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что уход господина Овсянникова стал результатом его невысокой эффективности при высоких политических издержках и снижении общественной поддержки. Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский полагает, что Дмитрий Овсянников остался аутсайдером в отношениях с региональной элитой, «не смог и даже не пытался ни с кем договориться». «Овсянников преследовал интересы только своей политической команды, а должен был выступить организатором выборов»,— сказал политолог. Михаилу Развожаеву придется учесть ошибки Дмитрия Овсянникова, выстроить отношения с «Единой Россией» и успешно провести выборы заксобрания. «Задачей Развожаева является продемонстрировать то, что он пришел в регион надолго. У него на это в запасе год»,— считает господин Туровский.

Не факт, что именно Михаил Развожаев станет кандидатом от Кремля на выборах губернатора в 2020 году, говорит Дмитрий Фетисов. Он сомневается, что новый врио сможет противостоять Алексею Чалому, ссылаясь на опыт работы господина Развожаева в Хакасии, где губернатором в итоге стал кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

Сразу несколько источников “Ъ” в руководстве ОНФ заявили, что Михаил Развожаев был расстроен назначением в исполком организации и ждал перехода в регион. Вероятным преемником господина Развожаева в ОНФ собеседники “Ъ” назвали Игоря Кастюкевича, руководителя молодежной организации «Фронта». Михаил Развожаев потеснил в руководстве ОНФ команду Вячеслава Володина, и если назначение господина Кастюкевича подтвердится, то этот процесс продолжится, предполагают собеседники “Ъ”. Коллеги по работе в ОНФ и в Министерстве по делам Северного Кавказа называют господина Развожаева «не очень публичным человеком», «чиновником во всех смыслах», любящим «тихую тактику».

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин напоминает, что Михаил Развожаев — не первый врио губернатора из ОНФ: Александр Бречалов с 2017 года возглавляет Удмуртию: «Можно говорить уже об определенной тенденции, когда должность в исполкоме ОНФ становится трамплином на должность губернатора». Политолог видит задачу нового врио не в доминировании, а в посредничестве в ситуации «сильной внутренней конкуренции» в Севастополе: «Речь идет о том, чтобы учитывать весь круг интересов, а не сосредотачиваться только на какой-то одной группе». Главной проблемой Дмитрия Овсянникова и его предшественника Сергея Меняйло господин Макаркин считает как раз их провал в качестве коммуникаторов: «Их специфика управления была более приближена к обычному российскому региону, где губернатор — главный и за все отвечает. Но в Севастополе другая политическая культура». Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин также ожидает от Михаила Развожаева эффективного взаимодействия и с законодательным собранием, и со сторонниками Алексея Чалого, и с военными моряками. Новый врио способен «лоббировать интересы Севастополя на уровне федерального центра», считает господин Костин.

«Кремль в третий раз меняет модель управления Севастополем,— отмечает политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.— Первая модель была военно-мобилизационная, фактически Севастополем пытались управлять как большой военной базой. Но у Меняйло не получилось. Затем Овсянников пытался управлять Севастополем как сферой интересов российского оборонно-промышленного комплекса — тоже не получилось: местные, элиты, которые не завязаны на ОПК, оказали организованное сопротивление. Теперь главный вопрос: какую модель будет презентовать господин Развожаев и как он будет выстраивать консенсус с местными элитами, которые показали, что с помощью кнута с ними обращаться бесполезно. А вот какой пряник им может предложит Кремль так, чтобы это не выглядело сдачей позиции, это сейчас интрига ближайших месяцев».

Политолог Дмитрий Гусев напоминает, что Михаил Развожаев «прошел обучение в Высшей школе государственного управления». По мнению господина Гусева, новый врио «показал высокий социально-экономический результат в Хакасии, которой руководил в переходный период». Карьера управленца и опыт работы в ОНФ должны позволить господину Развожаеву «подтянуть Севастополь до уровня развития других регионов, чтобы этот одновременно старый и новый для России город жил по современным стандартам жизни», считает политолог. Эксперт ЭИСИ Глеб Кузнецов также напоминает об опыте господина Развожаева в Хакасии: «в тяжелый момент, за короткий период до губернаторских выборов», и об обучении в Высшей школе государственного управления. Политолог Дмитрий Фетисов назначение Михаила Развожаева оценивает более скептически: с его точки зрения, новый врио ничем, кроме обучения на «курсах губернаторов», себя пока не проявил.

Вадим Никифоров, Симферополь; Иван Тяжлов