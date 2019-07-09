«МегаФон» желает познакомиться

«МегаФон» начинает развивать сервис знакомств в партнерстве с Tinder. Оператор даст абонентам сниженную стоимость премиум-аккаунта в приложении с возможностью оплаты с мобильного счета и безлимитный доступ. Конкуренты «МегаФона» развивают собственные сервисы знакомств, но они не входят в число наиболее популярных, а МТС уже закрыл свое dating-приложение.

«МегаФон» запускает сервис знакомств в партнерстве с Tinder, рассказал “Ъ” представитель оператора. Абоненты получат фиксированную плату за доступ к Tinder Gold в размере 499 руб. в месяц, безлимитный доступ к приложению даже при отрицательном балансе и возможность оплаты напрямую со счета мобильного телефона. «МегаФон» будет продвигать сервис среди абонентов и через маркетинговые каналы. Партнеры будут делить доходы от платежей.

575 тысяч россиян составила мобильная аудитория Tinder в апреле 2019 года (данные Mediascope)

«МегаФону» партнерство позволит повысить вовлечение «прогрессивной аудитории», которая пользуется цифровыми сервисами, и увеличит LTV (Lifetime Value — совокупная прибыль компании от клиента за все время сотрудничества), рассчитывают в операторе. Сейчас у Tinder в России около 500 тыс. пользователей, из которых примерно 30% — абоненты «МегаФона», утверждают в операторе.

По данным Mediascope, в апреле 2019 года Tinder входит в топ-4 приложений для знакомств в России наряду с Badoo, Mamba и Hornet. Сотрудничество с оператором позволит нарастить базу пользователей, уверен директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Вероятно, Tinder будет отдавать более 50% доходов, считает он. «Для сервиса важно пополнить базу, которую они в перспективе смогут монетизировать. Приход новых пользователей увеличит время пребывания в сервисе существующих за счет роста числа анкет»,— рассуждает он.

Стоимость подписки Tinder Gold варьируется в зависимости от многих факторов, включая пол и возраст, и может достигать 2,2 тыс. руб.

Цена может оказаться и меньше, так, например, для корреспондента “Ъ” она составила 590 руб. в месяц. Скидка на премиум-аккаунт может стать хорошим стимулом для пользователей, особенно в регионах, рассуждает аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов. Но сервис вряд ли стимулирует абонентов конкурентов «МегаФона» к смене оператора, полагает он: «Тех, кто живет в Tinder, не очень много, большинство не пользуются подобными сервисами месяцами и годами».

Стратегия Tinder в России сильно отличается от Mamba и Badoo, отмечает исполнительный директор Mamba Ярослав Сергеев. Последние, по его словам, развивают полноценный digital-маркетинг, «поэтому для них подобные кросс-промо с операторами не очень интересны, в отличие от Tinder, который продвигается в России исключительно через PR-каналы». По мнению господина Сергеева, конструктивным могло бы быть сотрудничество dating-приложений с операторами по организации каналов оплаты, так как многие пользователи больше доверяют платежам со счета мобильного.

Конкуренты «МегаФона» уже пробовали проекты в сфере знакомств. МТС запустил собственное приложение для Android и iOS в 2016 году, но позже закрыл его. В МТС говорят, что не увидели перспектив в развитии собственного проекта, но рассматривают возможность партнерств с сервисами—лидерами в своих категориях.

Сервисом знакомств «Вымпелкома», запущенным в 2017 году, пользуются несколько десятков тысяч пользователей, утверждают в компании. Там отмечают, что не видят серьезного преимущества в предоставлении им бесплатного трафика: «активные пользователи подобных сервисов уже давно пользуются пакетными тарифами и безлимитами, а расход трафика dating-приложений незначителен на фоне видеосервисов и соцсетей».

В Tele2 запустили сервис «Мои знакомства» летом 2018 года. За 2 руб. в день абоненты получают безлимитный доступ к сервисам Tinder, Badoo, Mamba, «Знакомства@Mail.ru», Teamo.ru и «Фотострана» в рамках тарифного плана. У оператора также есть собственный сервис «Знакомства Tele2», который стоит 6 руб. в день, ежемесячно в нем отправляется более 300 млн сообщений.

Юлия Тишина