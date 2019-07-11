Быстрым платежам накручивают процент

Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%. Прийти к консенсусу регулятору, банкам и ритейлерам пока не удалось. Впрочем, в некоторых банках готовы работать за минимальную комиссию ради увеличения клиентской базы и расширения кросс-продаж.

О том, что в рабочей группе по СБП идут острые споры о размере тарифов по платежам в пользу юрлиц, рассказали “Ъ” ее участники. ЦБ выступил с предложением ограничить размер комиссий 0,4% от суммы трансакции для конечного получателя платежа (см. “Ъ” от 4 июня). Однако с таким подходом не согласны в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке, говорят собеседники “Ъ”. По словам одного из участников рабочей группы, «представители банков настаивают на том, чтобы комиссия составляла 1%, а из нее банк в дальнейшем заплатит комиссию системе». По его словам, «ЦБ вынужден учитывать их мнение», так как это крупные игроки и важно, чтобы они «обеспечивали проведение платежей в рамках СБП, а не подходили к вопросу формально».

В Сбербанке и Райффайзенбанке воздержались от комментариев. В Альфа-банке заявили, что формируют позицию «по данному вопросу с точки зрения защиты интересов своих розничных клиентов». «Банк не считает, что стимулировать развитие нового платежного сценария необходимо исключительно ценовыми методами,— указали там.— Мы активно поддерживаем концепцию универсального QR-кода, чтобы потребитель имел право самостоятельно решить, с использованием какого платежного инструмента совершать тот или иной платеж».

В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк направил в ассоциацию «Финтех» (при которой и создана рабочая группа по СБП) предложение ввести дифференцированный тариф в зависимости от категории точки продажи. «Его максимальная ставка была предложена нами менее 1%, что существенно ниже текущих комиссий эквайринга,— отмечают в банке.— Низкий тариф будет снижать комиссионный доход банков, который сейчас направляется на программы лояльности для клиентов (кэшбэк, мили, бонусы и т. д.). При их отсутствии в сервисе c2b клиенты будут делать свой выбор в пользу других платежных инструментов». Кроме того, низкие тарифы будут заставлять банки вводить дополнительные комиссии за использование сервиса, указывают в ВТБ. По словам собеседников “Ъ” из других банков, это могут быть комиссии за предоставление информационно-технологического обслуживания, оперативное отражение информации о принятом платеже, формирование финансовой отчетности.

С учетом комиссии в размере 1%, а также допкомиссий стоимость платежей через СПБ становится для компаний сопоставимой с проведением безналичной оплаты по картам. Однако ритейлеры ждали запуска платежей c2b, который запланирован на сентябрь, чтобы снизить расходы на эквайринг. «Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов. По его словам, платежи по QR-кодам в рамках СБП — это не замена картам, а альтернативное средство платежа, которое не лишает банки их эквайринговых доходов, а дает потребителям возможность расплачиваться так, как им удобно. «В случае если ставки СБП будут сопоставимы с эквайрингом, ценность этого сервиса будет неочевидна и его использование станет возможным только в рамках резервного канала»,— добавляет директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединенной компании «Связной-Евросеть» Антон Павлов. По словам вице-президента по финансовым сервисам компании Ozon Никиты Сайгутина, «хотелось бы, чтобы изначально озвученные прогнозы по размеру ставок были реализованы на практике».

Впрочем, ряд банков готовы пожертвовать комиссионным доходом для увеличения клиентской базы из числа ритейлеров и дальнейших кросс-продаж им своих продуктов. В числе таких игроков собеседники “Ъ” называют Газпромбанк, «Русский стандарт», РНКО «Платежный центр». По словам директора департамента эквайринга «Русского стандарта» Инны Емельяновой, на рынке традиционного карточного эквайринга комиссия для мерчантов составляет около 1,85% (с учетом специальных программ от платежных систем). При этом в банке не собираются до конца 2019 года брать плату за проведение c2b-переводов через СБП, а в 2020 году планируют поддержать предложения Банка России по комиссии в размере 0,4–0,5%. Собирается установить нулевой тариф для ритейлеров за прием платежей через СБП «Платежный центр». «Мы готовы компенсировать ритейлерам эти комиссии, потому что заинтересованы в развитии сотрудничества и понимаем, что сможем компенсировать эти расходы и заработать за счет предоставления этим клиентам других сервисов»,— поясняет член совета директоров РНКО Александр Погудин.

Окончательно точку в дискуссии о размере комиссий при платежах c2b в рамках СБП должен поставить ЦБ. В Банке России сообщили, что тарифная модель обсуждается со всеми заинтересованными сторонами, и планируют обнародовать диапазон тарифов в ближайшее время.

Ксения Дементьева