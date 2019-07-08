Контрафакт — упрямая вещь

Годовой оборот теневого сегмента рынка люксовых товаров достиг 280 млрд руб., в то время как легальный сегмент оценивается примерно в 250 млрд руб., подсчитали в Brandmonitor. В условиях продолжающегося падения доходов населения продажи реплик модных брендов в высоком ценовом сегменте будут только расти, причем продавцы подделок мигрируют в онлайн.

Исследование рынка реплик люксовых модных брендов в fashion-ритейле предоставила “Ъ” подготовившая его компания Brandmonitor (специализируется на защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом). До этого подобных исследований не было. По подсчетам Brandmonitor, объем продаж реплик люксовых модных брендов достигает 280 млрд руб. в год. Основными каналами сбыта с долями 40% и 30% соответственно выступают торгцентры и вещевые рынки. На онлайн-торговлю контрафактным люксом приходится около 84 млрд руб., из них 25 млрд руб.— это продажи через социальные сети и маркетплейсы, говорится в исследовании. Чаще всего покупатели приобретают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки.

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%. В мировой индустрии одежды и обуви на долю копий и реплик приходится 30–35% всех продаж, проблема стоит остро не только в России, говорит гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс. Общий объем российского рынка одежды, обуви и аксессуаров FCG оценивает в 2,36 трлн руб.

По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, владельцы магазинов люксовых брендов вряд ли сталкиваются с проблемой контрафакта.

Их аудитории никак не пересекаются: у премиум-марок есть устоявшаяся доля платежеспособных покупателей, а копии зачастую приобретаются от случая к случаю покупателями, которые не являются целевой аудиторией для ритейлеров дорогих брендов, рассуждает он. Но, добавляет господин Поповичев, владельцы люксовых марок все равно борются с контрафактом, чтобы сохранить ценность бренда. В ЦУМе, крупнейшей в Москве площадке по продаже люкса, отказались от комментариев. Опрошенные “Ъ” российские представительства модных брендов, включая Louis Vuitton и Chanel, не смогли оперативно ответить на вопросы.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что раньше продавцы копий брендов размещались в основном на вещевых рынках и ярмарках. Но сейчас ситуация изменилась: в Москве количество таких рынков несколько сократилось, и торговцы контрафактом мигрировали, например, в небольшие торгцентры близлежащих к столице подмосковных городов. Это связано с тем, что сейчас в таких объектах довольно выгодные ставки аренды, отмечает господин Ванчугов. Между тем опрошенные “Ъ” управляющие торгцентрами не исключили, что подделки люксовых товаров могут продаваться и в крупных торгцентрах Москвы. Но такую продукцию можно обнаружить не у крупных ритейлеров, а у продавцов, которые арендуют площади в торгцентре в формате островной торговли. «Это, как правило, индивидуальные предприниматели, которые не всегда могут подтвердить подлинность своих товаров»,— поясняет один из собеседников “Ъ”.

В Brandmonitor ожидают, что торговля контрафактным люксом будет расти и при этом смещаться в онлайн. Логистика активно развивается, становится больше способов доставки товаров — распространение контрафакта в таких условиях сложнее контролировать, отмечают там. При этом, указывают в компании, вырастет доля продаж через соцсети и мессенджеры. Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отмечает, что в интернете найти продавцов контрафакта проще: достаточно провести мониторинг онлайн-ресурсов по ключевым запросам. В рознице же требуется вовлечение правоохранительных структур: если ущерб в конкретном случае не превышает 1 млн руб., проблемой могут вообще не заниматься, рассуждает он.

Как отмечает Анна Лебсак-Клейманс, продолжающееся сокращение уровня доходов населения смещает потребительский спрос в сторону поиска возможности сэкономить, в том числе за счет покупки контрафактной продукции. Говорить об исчезновении торговли контрафактом в таких условиях пока не приходится, соглашается Алексей Ванчугов. По данным Росстата, за первый квартал 2019 года реальные доходы россиян снизились на 2,3% год к году.

Анатолий Костырев, Никита Щуренков