На страже платежей родины

Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России. Требования к их дочерним обществам в части обеспечения беспрерывности платежей, то есть фактический запрет на выполнение международных санкций на территории России, невыполнимы для МПС. Однако в результате их ухода окажется невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России — прием карт зарубежных банков. ЦБ и депутаты настаивают на принятии поправок к закону уже в эту сессию.

Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе». Они направлены на поддержание беспрерывности карточных платежей в России и, по сути, предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции. Законопроект вводит понятие «иностранная платежная система» (ИПС) таким образом, что МПС, зарегистрированные в ЦБ, под него не попадают. Следовательно, они должны подчиняться правилам для просто «платежных систем». И для них в законопроекте вводится запрет на установление «критериев приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанных, соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной платежной системе».

Таким образом, международным платежным системам, работающим на территории России, придется внести изменения в правила работы на нашем рынке.

Это относится ко всем крупным иностранным системам. На данный момент дочерние структуры, состоящие в реестре операторов платежных систем ЦБ, есть у Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB и др.

Как заявил “Ъ” автор законопроекта глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки были внесены для того, «чтобы запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила». Банк России солидарен с этой позицией. «Мы полагаем, что российские "дочки" иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, должны работать в соответствии с российским законодательством, что обеспечивает защиту интересов граждан, финансовой инфраструктуры и российского бизнеса. Исходя из этого, мы поддерживаем предложенные поправки. Они направлены на обеспечение бесперебойности операций на платежном рынке и защиту прав потребителей платежных услуг. Рассчитываем на их принятие в эту сессию»,— заявили в ЦБ.

На приведение правил в соответствие с новыми требованиями платежным системам отводится 180 дней с момента вступления в силу закона.

Если правила не будут исправлены, то часть правил, которая не соответствует закону, будет считаться недействительной. Таким образом, спустя полгода после принятия закона приостановление расчетов какого-либо банка, например из-за санкций, будет считаться нарушением. За этим последует предписание ЦБ об исправлении нарушения. А в случае если оно не будет выполнено, произойдет исключение российской дочерней компании ИПС из реестра операторов платежных систем ЦБ и фактический запрет на работу платежной системы в России.

По словам собеседников “Ъ” на платежном рынке, в данном случае в России уже выпущенные карты исключенной из реестра системы продолжат работать через НСПК. Впрочем, далеко не все так оптимистичны.

«Если у МПС отзовут лицензии в России, то на какое-то время все расчеты по картам внутри страны остановятся. Дело в том, что у НСПК сегодня договоры заключены не с банками, а с международными платежными системами, которые платят ей за обработку их трансакций внутри страны. Все условия расчетов, включая межбанковские комиссии, записаны в правилах международных платежных систем. И пока НСПК не заключит соответствующие договоры с банками, эти расчеты вряд ли возобновятся»,— считает независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков.

По словам собеседников “Ъ”, близких к МПС, для них подобное решение стало неожиданным, поправки предполагалось обсуждать не раньше осени, и к тому моменту планировалось, что они будут доработаны и скорректированы. В крупнейших МПС Visa и MasterCard отказались комментировать законодательные инициативы. Вместе с тем, по словам экспертов, привести свои правила в соответствие с требованиями ЦБ у российских Visa, MasterCard и других просто нет возможности. «Вызывают вопросы трактовка и практическая реализация требования о запрете исключения банков из платежной системы. Во-первых, просто с юридической точки зрения дочерняя организация не может не исполнять правила и требования головной организации,— указывает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.— Во-вторых, поводов для исключения банков из иностранной платежной системы может быть много и весьма разных — например, банк грубо нарушает правила платежной системы (не рассчитывается с другими участниками по операциям)». По словам директора процессинговой компании «КартСтандарт» Майи Глотовой, даже если российская платежная система не исключит банк из участников, то это не решает вопрос интеллектуальной собственности МПС. «Все интеллектуальные права принадлежат головным организациям платежных систем и передаются банку в рамках взаимоотношений с иностранной организацией,— поясняет она.— Вопрос же интеллектуальных прав никак не урегулирован в законопроекте».

Впрочем, даже в случае исключения российских дочерних компаний МПС из реестра операторов платежных систем ЦБ, у иностранных компаний есть возможность вернуться на российский рынок.

В этом случае они, согласно законопроекту, смогут зарегистрироваться уже как иностранные платежные системы в ЦБ. Банки, которые захотят возобновить эмиссию, должны будут зарегистрироваться в качестве операторов ИПС и выпускать карты уже только для себя, следуя правилам ЦБ.

Впрочем, по словам эксперта, близко знакомого с работой международных платежных систем, они не станут менять правила, а просто свернут свой бизнес в России. Так как предлагаемые правила для них невыполнимы не потому, что это сложно сделать или неудобно, а потому, что невозможно с юридической точки зрения. По словам собеседника “Ъ”, близкого к МПС, если рассмотреть самый негативный сценарий — исключение российских «дочек» МПС из реестра ЦБ,— то платежи по уже выпущенным картам будут проходить через НСПК, но за пределами России карты исключенных систем работать не будут. Более того, с уходом какой-либо из систем с российского рынка иностранные карты, эмитированные ею, в России также работать не смогут.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов