Суд арестовал заместителя главы ПФР Алексея Иванова

Суд арестовал на два месяца подозреваемого во взяточничестве заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. Он останется под стражей до 9 сентября. Во время судебного заседания следователь заявил, что господин Иванов признал вину в получении взятки 4,4 млн руб.

Чем известен Алексей Иванов Читать далее

О задержании господина Иванова стало известно накануне. По версии следствия, господин Иванов получил несколько миллионов рублей через посредника, которым являлся топ-менеджер ИТ-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин. Накануне Алексей Иванов написал заявление об отставке.

Подробнее о задержании — в материале “Ъ” «Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию».