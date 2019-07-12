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Бывший заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

Суд арестовал заместителя главы ПФР Алексея Иванова

Суд арестовал на два месяца подозреваемого во взяточничестве заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. Он останется под стражей до 9 сентября. Во время судебного заседания следователь заявил, что господин Иванов признал вину в получении взятки 4,4 млн руб.

О задержании господина Иванова стало известно накануне. По версии следствия, господин Иванов получил несколько миллионов рублей через посредника, которым являлся топ-менеджер ИТ-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин. Накануне Алексей Иванов написал заявление об отставке.

Подробнее о задержании — в материале “Ъ” «Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию».

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