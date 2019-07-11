«Национальная Медиа Группа» завела «Трех котов»

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) приобрела 25% в «Студии Метрафильмс» — создателе одного из крупнейших российских анимационных брендов «Три кота». Инвестиции в анимацию логичны после запуска входящим в НМГ холдингом «СТС Медиа» детского телеканала CTC Kids, считают эксперты. По их оценкам, с помощью нового актива НМГ сможет заработать на фоне роста популярности российских лицензий на рынке детских игрушек.

«НМГ Студия» (занимается инвестициями в контент НМГ, управляющей «СТС Медиа», РЕН ТВ, «Пятым каналом», долей в «Первом канале» и др.) приобрела 25% ООО «Студия Метрафильмс», занимающегося производством анимационных проектов группы «Метрафильмс», в частности мультфильма «Три кота». О сделке “Ъ” рассказал представитель «НМГ Студии». Основной владелец «Метрафильмс» Артем Васильев подтвердил факт продажи доли. Он сохранит 75% анимационной студии и 100% ООО «Метрафильмс», занимающегося производством кино. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Мультсериал «Три кота» — один из наиболее популярных проектов входящего в НМГ телеканала СТС и наиболее востребованных российских анимационных брендов последних лет. На YouTube у сериала больше 1,4 млрд просмотров. Выручка «Студии Метрафильмс», как уточнили в самой компании, в 2018 году составила 141,2 млн руб., чистая прибыль — 5,7 млн руб. Более 50% доходов крупных российских анимационных брендов составляет выручка от продажи лицензий, это относится и к «Трем котам», уточняет Артем Васильев. По его словам, в сотрудничестве с НМГ «Метрафильмс» также планирует заключать контракты с зарубежными студиями о совместном производстве анимации. НМГ планирует развивать анимационное направление и не исключает инвестиций в другие подобные проекты, говорит представитель «НМГ Студии».

Сделка стала продолжением тренда на усиление российских анимационных брендов, ее стоимость оценить сложно, но, вероятно, в основе не сиюминутная денежная составляющая, а именно перспективный заработок от совместных проектов, считает гендиректор 0+ Media (бренды «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль» и др.) Александр Саблуков. Логично, что после запуска детского телеканала CTC Kids в 2018 году последовали инвестиции в собственное производство и объединение вещателя и продакшена, рассуждает он. Часто с помощью подобных сделок медиахолдинги страхуются от сотрудничества производителя с компаниями-конкурентами, добавляет он.

Вложения в анимацию — это длинные деньги, которые вернутся в ближайшие несколько лет «в многократно больших объемах» за счет роста спроса на такой контент, уверена председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Анимация становится более востребована за счет изменения форматов медиапотребления, подчеркивает она.

«Студия Метрафильмс» хорошо работает на международном рынке, поэтому НМГ в партнерстве с ней вполне сможет выйти с анимационным контентом за пределы России, полагает заместитель генерального продюсера группы компаний «Рики» (бренд «Смешарики») по международному развитию Диана Юринова. «Вряд ли "НМГ Студия" сразу станет крупным игроком на рынке российской анимации, но если планирует регулярно инвестировать в производство нового контента, это вполне возможно»,— прогнозирует она.

НМГ может заработать на продаже лицензий по мультфильмам производителям игрушек, так как спрос на российские бренды растет, отмечает эксперт рынка игрушек российского отделения NPD Ирина Седова. За первые пять месяцев 2019 года доля российских лицензий на рынке игрушек составила 9,2% против 7,3% годом ранее. «Три кота» занимают 36-е место среди всех лицензий на российском рынке игрушек. «У студии есть возможность вывести лицензии на западные рынки, на них есть спрос, успех "Маши и медведя" тому подтверждение»,— добавляет госпожа Седова.

Валерия Лебедева