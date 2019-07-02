Трагедия в Баренцевом море. Факты и версии

Что доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину:
Что еще известно:
Как сообщил РБК со ссылкой на источник, ЧП произошло 1 июля около 20:30 на глубоководной атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик». При этом погиб штатный экипаж спускаемого аппарата.
По версии «Открытых медиа», авария произошла не на глубоководном аппарате, а на его носителе — обычной атомной подводной лодке БС-64 «Подмосковье».
«Газета.ру» сообщает, что речь идет об атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31. Кроме того, источники говорят, что причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях.
Как сообщает «Фонтанка», погибшие подводники числятся в списках личного состава петербургской части, которая подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны. Информация о ней сопровождается грифом «Совершенно секретно». Основным направлением деятельности подразделения называют разведку.
Telegram-канал Mash сообщил, что во время пожара на спускаемом аппарате погиб лишь один офицер, остальные скончались либо по пути в госпиталь, либо уже в самой клинике.
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