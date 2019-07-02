Трагедия в Баренцевом море. Факты и версии

Что доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину:

1 июля научно-исследовательский глубоководный аппарат Северного флота проводил плановые работы в российских территориальных водах Баренцева моря;

на судне произошел пожар;

в результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников;

среди погибших семь капитанов первого ранга и два Героя России;

пожар потушили сами подводники;

сейчас аппарат находится в Североморске (Мурманская область).

Что еще известно:

Владимир Путин поручил Сергею Шойгу отправиться Североморск.

Расследование проводит главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Следственный комитет России начал доследственную проверку.

Российские власти сообщили Норвегии о взрыве на подлодке в районе Баренцева моря. Об этом сообщило Норвежское агентство по ядерной опасности. Норвежская сторона не зафиксировала аномального уровня радиации. Позднее Минобороны РФ заявило, что не направляло уведомление.

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Как сообщил РБК со ссылкой на источник, ЧП произошло 1 июля около 20:30 на глубоководной атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик». При этом погиб штатный экипаж спускаемого аппарата.

По версии «Открытых медиа», авария произошла не на глубоководном аппарате, а на его носителе — обычной атомной подводной лодке БС-64 «Подмосковье».

«Газета.ру» сообщает, что речь идет об атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31. Кроме того, источники говорят, что причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях.

Как сообщает «Фонтанка», погибшие подводники числятся в списках личного состава петербургской части, которая подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны. Информация о ней сопровождается грифом «Совершенно секретно». Основным направлением деятельности подразделения называют разведку.

Telegram-канал Mash сообщил, что во время пожара на спускаемом аппарате погиб лишь один офицер, остальные скончались либо по пути в госпиталь, либо уже в самой клинике.