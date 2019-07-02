СКР начал проверку после гибели моряков на глубоководном аппарате

Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку по факту гибели 14 российских моряков при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. «По ее результатам следователями Следственного комитета будет принято процессуальное решение»,— отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее Минобороны сообщило, что 1 июля 14 моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате Военно-морского флота (ВМФ) России. По данным ведомства, они отравились продуктами горения. Сейчас аппарат, на котором произошел пожар, находится на базе Североморск. Расследование проводит главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

На каком именно аппарате произошел пожар, Минобороны не сообщило. По данным РБК, речь идет о подлодке АС-12, известной как «Лошарик».