Шойгу доложил Путину о гибели подводников

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о гибели 14 моряков-подводников. Господин Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать им поддержку. «Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все, чтобы оказать им помощь и поддержку»,— сказал президент.

«Вчера в ходе плановых работ в российских территориальных водах Баренцева моря в научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников»,— сказал Сергей Шойгу. На каком именно аппарате произошел пожар, министр обороны не уточнил.

Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате Минобороны было семь капитанов первого ранга, два Героя России. Президент потребовал провести тщательное расследование причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ и поручил министру обороны отправиться в Североморск, чтобы на месте заслушать доклады в связи с гибелью моряков-подводников.

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Ранее Минобороны сообщило, что сейчас аппарат, на котором произошел пожар, находится на базе Североморск. Расследование проводит главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. СКР начал доследственную проверку. По данным РБК, речь идет о подлодке АС-12, известной как «Лошарик». По версии «Открытых медиа» авария произошла не на глубоководном аппарате, а на его носителе — обычной атомной подводной лодке БС-64 «Подмосковье».

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Директор Норвежского центра радиационной и ядерной безопасности Пер Стрэнд рассказал агентству Reuters, что российские власти сообщили Норвегии о взрыве на подлодке. Аномального уровня радиации зафиксировано не было.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил о встрече Владимира Путина и Сергея Шойгу, ради которой президент отказался от участия в туристическом форуме «Реки России» в Тверской области.