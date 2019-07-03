Гидронавты погибли в объемном пожаре

Как стало известно “Ъ”, авария, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ, в том числе два Героя России, произошла на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31. В момент чрезвычайного происшествия АГС находилась в акватории морского полигона Северного флота.
Гидронавты, входившие в экипаж АС-31, погибли вечером 1 июля в ходе выполнения служебных задач на полигоне боевой подготовки Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря. Военные квалифицировали ЧП как стремительно развивающийся объемный пожар на борту атомной глубоководной станции.
На совещании в Североморске глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что в критической ситуации подводники проявили героизм и в первую очередь спасали гражданского специалиста.
Когда рыбаки направлялись к острову, они увидели достаточно близко всплывающую подлодку. Люди местные, они и до этого подлодки и военные корабли видели, но здесь было понятно сразу, что происходит какой-то форс-мажор: подлодка поднялась достаточно высоко и практически сразу на палубе стали суетиться люди. И рыбаки отошли в небольшую бухту. Но потом подошел военный корабль, буксиры, и люди, с которыми мы разговаривали, очень сильно испугались. Испугались настолько, что поудаляли все снимки с телефонов...
Источник: “Ъ FM”
«Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля»,— отметил глава военного ведомства, пообещав представить погибших моряков к государственным наградам, а их семьям оказать всю необходимую помощь и поддержку.
По данным из открытых источников, АС-31 — атомная глубоководная станция I ранга проекта 10831, не несущая вооружения и способная погружаться на глубины, по некоторым данным, до 6 тыс. м (точные характеристики лодки официально никогда не назывались). Станция была заложена на заводе «Северное машиностроительное предприятие» в Северодвинске 16 июля 1990 года, но из-за проблем с финансированием в 1990-е годы достраивалась и дооснащалась оборудованием в итоге вплоть до 2000-х годов. Базируется в районе Оленьей губы (Мурманская область). Носителем станций такого типа в открытых СМИ называются атомные подводные лодки специального назначения БС-136 «Оренбург» и БС-64 «Подмосковье».
Погибшие моряки служили в войсковой части 45707, которая, по данным из открытых источников, подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Минобороны и базируется в Санкт-Петербурге. В ее состав входят отряд гидронавтов и лаборатория. Гидронавты как раз и составляют экипажи АГС, которые, по сути, являются сверхмалыми атомными подводными лодками, приспособленными для больших глубин. Двое погибших, капитаны 1 ранга Николай Филин и Денис Долонский, являлись Героями России. Званий, как и многочисленных орденов, они были удостоены за исследования Арктики и Антарктики.
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