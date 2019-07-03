Беглов подтвердил, что погибшие моряки были закреплены за частью в Петербурге

Команда моряков-подводников, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море, была закреплена за военной частью в Санкт-Петербурге, рассказал врио губернатора Александр Беглов.

«Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей военной частью и в последнее плавание отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами»,— написал он в соцсети «ВКонтакте».

По данным РБК, в войсковой части 45707 в Петергофе проводится проверка. По словам источника издания, в ней участвуют сотрудники военной разведки и военные следователи.

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Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате военно-морского флота РФ погибли 14 российских моряков. Господин Путин выразил соболезнования близким погибших и потребовал провести тщательное расследование причин пожара. Сегодня, 3 июля, господин Шойгу прибыл в Североморск на совещание с комиссией, которая расследует причины пожара глубоководного аппарата.

По данным из открытых источников, девять капитанов 1-го ранга из в/ч в Петергофе были удостоены звания Героя России за исследование Арктики и Антарктики. Двое из них погибли при пожаре на глубоководном аппарате. По данным Telegram-канала Baza, капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Долонский и Николай Филин и сын командира воинской части Денис Опарин. Пожару на глубоководном аппарате мог предшествовать взрыв газа.