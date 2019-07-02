Reuters: Россия сообщила Норвегии о взрыве на подлодке

Российские власти сообщили Норвегии о взрыве газа на подводной лодке в районе Баренцева моря, сообщает агентство Reuters. Об этом рассказал директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Стрэнд.

Как отмечается, норвежская сторона не зафиксировала аномального уровня радиации. «Мы провели проверки, и мы не видим высокого уровня радиации в этом районе»,— отметил господин Стрэнд.

Позднее Минобороны РФ заявило, что не направляло уведомление Норвежскому агентству по ядерной опасности.

Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о гибели 14 моряков-подводников в результате пожара . Господин Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать им поддержку. Президент потребовал провести тщательное расследование причин пожара и поручил министру обороны отправиться Североморск, где сейчас находится подводный аппарат.