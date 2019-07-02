Минобороны отрицает информацию о «взрыве газа» на подводном аппарате

Министерство обороны России не уведомляло Норвежское агентство по ядерной опасности про «взрыв газа» на подводном аппарате, говорится в сообщении военного ведомства.

«Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось»,— сообщили в Минобороны в ответ на публикацию СМИ о якобы имевшем место уведомлении российской стороной норвежского ведомства о «взрыве газа».

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Напомним, агентство Reuters сообщило, что российские власти сообщили Норвежскому агентству по радиационной и ядерной безопасности о взрыве газа на подводной лодке в районе Баренцева моря. Норвежская сторона, в свою очередь, не зафиксировала аномального уровня радиации.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о гибели 14 моряков-подводников в результате пожара. Господин Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать им поддержку. Президент потребовал провести тщательное расследование причин пожара и поручил министру обороны отправиться Североморск, где сейчас находится подводный аппарат.