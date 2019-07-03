СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Трагедия в Баренцевом море. Факты и версии Читать далее

Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ. Портал «СеверПост» сообщил, что ими оказались рыбаки, ловившие рыбу на выходе из Кольского залива. Издание не раскрывает их имена, потому что они ведут нелегальный промысел, без разрешения и документов.

По их словам, в понедельник, 1 июля, около 21:30 они стали свидетелями того, как на поверхность моря поднялась большая подлодка, к которой вскоре подошли военный корабль и два буксира. «Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел»,— рассказал рыбак. По свидетельству очевидцев, на палубах они видели «бегающих и суетящихся» людей. «Мы у вояк-то потом спросили, что это было. Сказали: лодка всплыла около Уры (река в Мурманской области, впадает в Баренцево море.— “Ъ”), без оговариваемых причин, ее потом в Кольскую оттащили»,— добавил один из очевидцев.

Журналист информагентства «СеверПост»:: Когда рыбаки направлялись к острову, они увидели достаточно близко всплывающую подлодку. Люди местные, они и до этого подлодки и военные корабли видели, но здесь было понятно сразу, что происходит какой-то форс-мажор: подлодка поднялась достаточно высоко и практически сразу на палубе стали суетиться люди. И рыбаки отошли в небольшую бухту. Но потом подошел военный корабль, буксиры, и люди, с которыми мы разговаривали, очень сильно испугались. Испугались настолько, что поудаляли все снимки с телефонов... Источник: “Ъ FM”

Затем подлодка в сопровождении других судов своим ходом отправилась в сторону Оленьей Губы (ЗАТО Александровск), где базируются подлодки. Очевидцы утверждают, что никаких признаков пожара они не наблюдали. «Лодка шла быстро, мы еще с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идет. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела»,— рассказал очевидец.

Крупнейшие катастрофы подводных аппаратов в СССР и России Читать далее

Местные журналисты и пользователи соцсетей сообщают, что всплывшей подлодкой являлась АПЛ «Подмосковье», которую в 2016 году на судоремонтном заводе «Звездочка» переделали в носитель сверхмалых подводных лодок, которых также называют ГАС. Предполагается, что на одной из них и произошел пожар, приведший к гибели 14 моряков.

Среди погибших — капитаны 1-го ранга Николай Филин и Денис Долонский, являлись героями России. Званий, как и многочисленных орденов, они были удостоены за исследования Арктики и Антарктики.Офицеры служили в войсковой части 45707, которая, по данным из открытых источников, подчиняется главному управлению глубоководных исследований Минобороны и базируется в Санкт-Петербурге. В часть входит отряд гидронавтов и лаборатория. Гидронавты как раз служат на сверхмалых подводных лодках.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов также подтвердил, что команда погибших подводников была закреплена за воинской частью из Санкт-Петербурга и в последнее плаванье отправилась именно оттуда. Командиром части является капитан 1-го ранга герой России Александр Опарин, сын которого, Денис, по некоторым данным, также находился на ГАС, где произошло ЧП.

В самой части, как и в Оленьей Губе, где, предположительно находится «Подмосковье» с ГАС, в связи с катастрофой сейчас проводятся проверки. Для того, чтобы разобраться в причинах происшедшего, в Североморск по поручению президента Путина прибыл глава Минобороны Сергей Шойгу.

Николай Сергеев