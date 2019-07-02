Крупнейшие катастрофы подводных аппаратов в СССР и России

1 июля при пожаре на глубоководном аппарате военно-морского флота РФ погибли 14 российских моряков. По данным ведомства, причиной гибели стали продукты горения. О других случаях гибели на подводных аппаратах — в материале “Ъ”.

15–16 декабря 1952 года дизель-электрическая подводная лодка С-117, готовящаяся к учениям в составе Тихоокеанского флота, потерпела катастрофу в Японском море. Из-за поломки правого дизеля субмарина шла в назначенную точку на одном двигателе, через несколько часов неисправность была устранена, но экипаж больше не выходил на связь. Причина и место, где затонула подводная лодка, до сих пор точно неизвестны. На борту находились 52 человека, все погибли.

27 января 1961 года потерпела катастрофу дизельная подводная лодка С-80. Авария произошла в Баренцевом море. Связь с лодкой пропала через два часа после начала рейса. Причиной аварии стало поступление воды через клапан РДП (выдвижное устройство для подачи атмосферного воздуха в дизельный отсек и удаления выхлопных газов дизелей при перископном положении подлодки). Погибли все находящиеся на борту 68 человек.

11 января 1962 года на военно-морской базе Северного флота в городе Полярный взорвалась дизельная подводная лодка Б-37. В результате взрыва торпедного боезапаса оторвало носовую часть лодки. Пострадала стоящая рядом лодка С-350. Всего погибли 122 человека.

8 сентября 1967 года произошел пожар на первой советской атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол». Судно возвращалось с боевой службы из Средиземного моря в подводном положении. Погибли 39 членов экипажа, спаслись 65 человек.

8 марта 1968 года во время несения боевой службы недалеко от Гавайских островов затонула дизель-электрическая ракетная подводная лодка К-129, входящая в состав Тихоокеанского флота. Точная причина катастрофы не установлена. На борту лодки находились 98 человек, все погибли.

12 апреля 1970 года на борту подводной лодки К-8 произошел сильный пожар. Спасти лодку из-за сильного шторма не удалось. Часть экипажа удалось переправить на борт пришедшего на помощь судна «Касимов». Лодка затонула на глубине 4 тыс. метров. Погибли 52 человека, спаслись 73 человека.

7 апреля 1989 года подводная лодка К-278 «Комсомолец» затонула при возвращении с боевой службы в Норвежском море в районе острова Медвежий. Причиной катастрофы стал возникший в двух отсеках пожар, приведший к разрушению систем цистерн главного балласта и затоплению. Погибли 42 человека, 27 членов экипажа удалось спасти.

12 августа 2000 года во время проведения военно-морских учений Северного флота в Баренцевом море затонул атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск». Все 118 членов экипажа погибли. Долгое время причина катастрофы оставалась неизвестной. В итоге в июле 2002 года генпрокуратура РФ заявила, что причиной аварии стал взрыв учебной торпеды, повлекший за собой взрыв остальных торпед.