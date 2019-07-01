Главные новости к утру 1 июля

Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в ПАСЕ. Ранее выступавшие против этого Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия в ближайшее время обсудят совместные шаги, заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский. О возвращении России полномочий

В Минске прошла церемония закрытия II Европейских игр. В них приняло участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран. Первое место в медальном зачете заняли российские спортсмены, завоевав 44 золотых, 23 серебряные и 42 бронзовые медали. О выступлении россиян

Агентство SANA сообщило о ракетных атаках на Дамаск и Хомс, в результате которых погибло четыре человека, в том числе ребенок. По данным источников агентства, ракеты были запущены с израильских военных самолетов. Воздушные суда в момент атаки находились над территорией Ливана.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ракетных комплексов С-400 в Турцию будут осуществлены в течение десяти дней. Он вновь подчеркнул, что Анкара будет «учитывать свои собственные интересы», выбирая между С-400 и американскими Patriot. Как российские ракеты победили в битве за Турцию

О предстоящих 1 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.