В Минске прошла церемония закрытия Европейских игр

Огонь II Европейских игр погашен в ходе церемонии закрытия на олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. В соревнованиях приняли участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран.

«Игры стали настоящим праздником спорта. Совместно с нашими друзьями мы провели мультиспортивный форум, по масштабности уступающий только Олимпийским играм»,— заявил со сцены глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич (цитата по ТАСС).

Вот и все, пламя погасло… и сразу загорелось в груди надувного лисенка в центре арены ????

II Европейские игры закончены! ?? pic.twitter.com/JprGM8lf0L — minsknews_by (@minsknews_by) 30 июня 2019 г.

На мероприятие по приглашению главы Белоруссии Александра Лукашенко приехали президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Ранее сообщалось, что после закрытия игр может состояться трехсторонняя встреча.

Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня, зрителями соревнований стали более 22 тыс. человек. Российские спортсмены стали победителями в медальном зачете, завоевав 109 медалей: 44 золотых, 23 серебряные и 42 бронзовые. Следующие Игры пройдут в Польше в 2023 году.