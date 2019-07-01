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В Минске прошла церемония закрытия Европейских игр

Огонь II Европейских игр погашен в ходе церемонии закрытия на олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. В соревнованиях приняли участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран.

«Игры стали настоящим праздником спорта. Совместно с нашими друзьями мы провели мультиспортивный форум, по масштабности уступающий только Олимпийским играм»,— заявил со сцены глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич (цитата по ТАСС).

На мероприятие по приглашению главы Белоруссии Александра Лукашенко приехали президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Ранее сообщалось, что после закрытия игр может состояться трехсторонняя встреча.

Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня, зрителями соревнований стали более 22 тыс. человек. Российские спортсмены стали победителями в медальном зачете, завоевав 109 медалей: 44 золотых, 23 серебряные и 42 бронзовые. Следующие Игры пройдут в Польше в 2023 году.

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