Российские дзюдоисты впереди Европы всей

Победную точку поставили российские дзюдоисты в чемпионате Европы, встроенном в программу Вторых европейских игр. Во вторник в столице Белоруссии они выиграли турнир среди смешанных команд у сборной Португалии — 4–3. Бронза — у французов и австрийцев. Выиграли россияне и общий зачет, имея на своем счету три золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Второе место — у сборной Грузии (2–1–4), третье — у сборной Франции (2–0–4). Корреспондент “Ъ” Валерия Миронова — с подробностями из Минска.

В заключительный день чемпионата Европы российские дзюдоисты победили португальцев в главном финале турнира смешанных команд со счетом 4–3. Дарья Межецкая, Анастасия Конкина, Дарья Давыдова, Алена Прокопенко, Ксения Чибисова, Муса Могушков, Денис Ярцев, Хусейн Халмурзаев, Казбек Занкишиев, Инал Тасоев добрались до розыгрыша золота, победив прежде команды Турции (4:0), Сербии (4:0) и Белоруссии (4:2). Свои схватки в финале с португальцами выиграли Могушков (весовая категория до 73 кг), Тасоев (свыше 90 кг) и Межецкая (до 57 кг), а проиграли Чибисова (свыше 78 кг), Алена Прокопенко (до 70 кг) и Хусейн Халмурзаев (до 90 кг).

По ходу встречи россияне уступали португальцам — 0–3, однако в ситуации, когда основная встреча команд все-таки завершилась вничью 3–3, жребий определил, что решающий поединок должны провести дзюдоисты в категории до 73 кг. Ими оказались только что покинувшие татами и уставшие не только физически, но и эмоционально Муса Могушков и проигравший ему Жорже Фернандеш. Неудивительно, что именно 30-летний Могушков, вторично взявший верх над 21-летним португальцем, оказался героем дня. Причем судья мог остановить их повторное противостояние раньше, чем сделал это фактически.

Дело в том, что результативное действие россиянина, когда тот бросил португальца через грудь, оценено не было.

Зато за последовавший затем бросок подхватом Муса Могушков получил иппон — высшую в дзюдо оценку, означавшую его безоговорочную победу.

В общей сложности представители России завоевали в Минске восемь наград — три золотые, три серебряные и две бронзовые, что обернулось первенством в общем зачете. На прошлогоднем чемпионате Европы в Израиле представители российской сборной также выиграли командный зачет с восемью медалями (4–1—3). Личное золото, напомним, завоевали здесь Дарья Межецкая и Арман Адамян (до 100 кг), серебро — Ирина Долгова (до 48 кг), Наталья Кузютина (до 52 кг) и Инал Тасоев, бронзу — Ксения Чибисова и Хусейн Халмурзаев.

На пьедестал в Минске поднимались дзюдоисты из 24 стран.

Генеральный менеджер сборных России Эцио Гамба заявил, что счастлив тому, что удалось реализовать его главную задумку — выстроить высококлассную, а главное, ровную команду, все дзюдоисты и дзюдоистки которой были бы взаимозаменяемы.

Женский тренер Дмитрий Морозов горд результатом в четыре медали, которого женская сборная в обозримом прошлом на чемпионатах Европы не добивалась. А Хасанби Таов, отвечающий за подготовку мужского состава, обрадован в первую очередь появлению в нем талантливой молодежи — громко заявивших здесь о себе Армана Адамяна и Инала Тасоева.

Валерия Миронова