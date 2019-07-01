Эрдоган: поставки С-400 в Турцию будут осуществлены в течение 10 дней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ракетных комплексов С-400 в Турцию будут осуществлены в течение 10 дней. «С-400 стоят как три Patriot. Даже при условии, что С-400 и Patriot были бы одинаковы, а они не одинаковы, мы будем учитывать наши интересы»,— подчеркнул он (цитата по NTV).

Контракт на поставку Турции четырех российских систем С-400 «Триумф» на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Из-за покупки Турцией С-400 Вашингтон отказался передавать Анкаре истребители пятого поколения F-35, а также грозился вывести часть их производства с турецкой территории. В конце мая 2019 года США дали Турции две недели на отказ от закупок C-400 во избежание наложения американских санкций.

Подробнее о российско-турецкой сделке читайте в материале “Ъ” «Российские ракеты победили в битве за Турцию».