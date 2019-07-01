SANA сообщило о ракетной атаке на Дамаск и Хомс

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку, направленную на города Дамаск и Хомс, сообщает SANA. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Ряд жилых строений получил повреждения.

По данным источников агентства, ракеты были запущены с израильских военных самолетов. Воздушные суда в момент атаки находились над территорией Ливана. «Согласно нашим наблюдениям, перед нанесением ударов по Сирии в воздушное пространство вторглись десять и более самолетов израильских ВВС»,— сообщил источник «РИА Новости» в международном аэропорту Бейрута.

Ситуация в Сирии обострилась в начале мая. Российская авиабаза Хмеймим несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков. В ответ сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб.

Подробности — в публикации “Ъ” «Вокруг Сирии снова что-то химичат».