Главные анонсы 1 июля

В Москве планируется заседание комиссии правительства России по законопроектной деятельности. Комиссия может рассмотреть проект поправок в законодательство о первом этапе либерализации ОСАГО, который готовят Минфин и ЦБ. О проекте

С 1 июля в России заработает новая балльная система господдержки в автопроме. В частности, новая система устанавливает порог доступа к специнвестконтрактам (дает налоговые льготы в обмен на инвестиции). Подробнее

Комитет Рады рассмотрит отставку главы МИД Украины Климкина. О том, что господин Климкин написал заявление об отставке, стало известно в середине мая. Тогда министр сообщил, что у него создана команда, с которой он планирует баллотироваться в Верховную раду. О кадровых перестановках в стране

Хорошевский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении политика Алексея Навального, составленный после задержания 12 июня на несанкционированном марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В отношении господина Навального составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга). 12 июня в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста. По данным «ОВД-Инфо», на мероприятии были задержаны более 420 человек.