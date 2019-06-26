«Россия одержала полную победу»

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в Ассамблее в полном объеме. Депутаты проголосовали за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Какие-либо санкции в принятой организацией резолюции не упоминаются. О развитии событий рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Денис Стрелков.

— Это соглашение разделило весь Совет Европы на две части. Одни говорили, что с Москвой больше говорить нельзя и ни на каких условиях она больше не может принимать участия в Парламентской ассамблее. Другие отмечали, что ее все-таки можно пригласить за стол переговоров. Украинская делегация покинула зал.

Стоит добавить, что резолюция была принята практически без поправок, о которых просила украинская сторона, а их примерно 30. Один из докладчиков, Роджер Гейл, сказал, что, если вдруг они не будут приняты, ему будет стыдно смотреть на себя в зеркало по утрам. Тем не менее, ни одна из поправок, которая подразумевала какое-то значительное изменение, принята не была. Украинские депутаты предлагали отменить норму российского права, которая позволяет России не всегда исполнять решения Европейского суда по правам человека. Также предлагали вновь лишить РФ права голоса, если в 2019 году не будут приняты какие-либо меры, чтобы соблюсти все требования этой резолюции. В частности, речь шла об украинских моряках, крушении Boeing МН17.

Россия, можно сказать, одержала крупную победу.

— Насколько неожиданным был результат этого голосования?

— Накануне мне показалось, что у российской делегации были некоторые сомнения. В личных беседах говорили о том, что могут быть какие-то сложности. Но сегодня депутаты выглядели очень и очень уверенно. Глава российской делегации ПАСЕ Петр Толстой по красной ковровой дорожке вошел в зал заседаний, сказал, что никаких, даже малейших, ограничений со стороны Киева он не потерпит.

Но некоторые неприятные моменты для России в этой резолюции есть, потому что еще раз осудили нарушения международного права со стороны РФ. Кроме того, по этой резолюции мы должны будем допустить на свою территорию мониторинговую комиссию, которая в 2020 году доложит, действительно ли что-то поменялось в России, можно ли дальше с Москвой сотрудничать.

Беседовал Рамаз Чиаурели