Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию

Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский. Он сообщил, что в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия, которые были против этого, обсудят совместные шаги.

Политик встретился с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской унии (союз между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, положивший начало Речи Посполитой). «Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией»,— приводит Polskie Radio слова господина Карчевского.

«Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. Вместо этого мы говорили о проведении совместной встречи как можно скорее»,— рассказал польский политик.

26 июня в ходе голосования в Страсбурге полномочия российской делегации в ПАСЕ, утраченные в 2014 году из-за событий в Крыму, были восстановлены в полном объеме. За восстановление проголосовали 116 депутатов Ассамблеи, против — 62. В знак несогласия с решением органа делегации семь стран — Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Украины и Эстонии — приняли решение покинуть сессию.

О возвращении российских полномочий читайте в материале “Ъ FM” «"Россия одержала полную победу"».