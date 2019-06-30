Главные новости за выходные 29—30 июня

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с американским президентом Дональдом Трампом они поручили главам внешнеполитических ведомств двух стран начать консультации по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако господин Путин сказал, что «пока рано говорить», приведет ли это к продлению соглашения. Как перезапустить СНВ-3

В демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Американский президент заявил, что пока не будет снимать санкции против КНДР, но надеется, что со временем сможет их отменить. Лидеры государств договорились собрать группу переговорщиков, которые обсудят денуклеаризацию. Господин Трамп стал первым американским президентом, кто пересек границу Северной Кореи. Он назвал это событие «великой честью».

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Вашингтон не намерен вводить санкции против Анкары из-за покупки ею российского комплекса С-400 «Триумф». По его словам, сделка по С-400 «закрыта полностью». Подробнее

В Иркутской области из-за наводнения погибли пять человек, 4 тыс. домов оказались подтопленными. В ночь на воскресенье, 30 июня, в Братске президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с сильным паводком в Иркутской области. Президент поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий ЧП в Иркутской области, которую возглавит Виталий Мутко. В МЧС заявили, что причиной паводка стали проливные дожди, которые совпали с таянием снегов в горах Восточного Саяна.

Япония смягчит с 1 сентября визовый режим для российских предпринимателей. Такое решение было принято во время переговоров премьер-министра Японии Синзо Абэ и президента России Владимира Путина. Стороны также договорились о привлечении японских инвестиций в российские нацпроекты. О перспективах сотрудничества стран

По подозрению в вымогательстве задержана бывшая жена осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя. Как рассказал адвокат Эдуард Чургулия, речь идет о сумме в 77 млн руб. Госпожа Стришняя считает, что дело носит заказной характер и направлено на то, чтобы блокировать работу ее бизнеса.