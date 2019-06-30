Причиной паводка в Иркутской области стали дожди и таяние снега

Сильное повышение уровня воды в Иркутской области произошли из-за того, что проливные дожди совпали с таянием снегов, сообщили в МЧС по региону. «Связано это было с тем, что фронт осадков, который проходил, сложился вместе с таянием снегов в горах Восточного Саяна, после чего реки, которые берут начало в горах, создали опасные условия для жизнедеятельности населенных пунктов»,— заявил начальник ведомства Валентин Нелюбов (цитата по ТАСС).

Напомним, в Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. Он затронул 20 населенных пунктов в трех районах региона, больше всего пострадал Тулунский район. По предварительным данным, погибли пять человек, двое числятся пропавшими без вести. Затопленными оказались 4 тыс. домов, 17 участков федеральных автомобильных дорог. За медицинской помощью обратились 631 человек, госпитализированы 117 взрослых и 19 детей. Синоптики ожидают 6-7 июля повторное повышения уровня воды.

Подробнее о ситуации в Иркутской области — в публикации “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».