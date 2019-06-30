Экс-супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

По подозрению в вымогательстве задержана бывшая жена осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия. Он назвал обвинения необоснованными и предположил, что «какие-то люди решили завладеть бизнесом предприятия», которым владеет госпожа Стришняя.

«Объявился некий потерпевший по фамилии Исюк, у которого в 2010 году якобы вымогали денежные средства. В его заявлениях упоминаются все фамилии: Цапок, его подельники, Стрельцов и Наталья. Получается, что ее задержали за деяния людей, которые осуждены»,— сказал Эдуард Чургулия.

«КП-Кубань» со слов ЭдуардаЧургулия уточняет, что речь идет о сумме в 77 млн руб. На предприятии «Слава Кубани», которым владеет Наталья Стришняя, были проведены обыски. «Следствие считает, что в марте 2010 года кущевский предприниматель Стрельцов Федор совместно со Стришней Натальей и ее братом Иваном в офисе “Славы Кубани” вымогали деньги у Исюка. При этом в 2010 году Наталья не работала на этом предприятии. Она начала там свою работу только в 2011 году и с Исюк вообще не знакома,— пояснил адвокат.

Наталья Стришняя считает, что дело носит заказной характер и направлено на то, чтобы блокировать работу ее бизнеса, с целью его дальнейшего отъема у нее и ее детей.

Отметим, что в 2017 году госпожа Стришняя подала на развод, и, по ее словам, ей стали поступать угрозы от супруга — Вячеслава Цеповяза. А вскоре в сети появились фотографии Вячеслава Цеповяза с деликатесами в комфортных условиях из колонии, где он отбывает наказание. Тогда он заявил, что супруга пытается его «демонизировать» перед предстоящим разделом имущества.