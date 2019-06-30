Трамп сообщил об итогах переговоров с Ким Чен Ыном

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп завершили переговоры в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей, сообщает CNN. По итогам встречи лидеры двух стран условились собрать группу переговорщиков, которые обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова. К работе они приступят в течение двух—трех недель.

«Мы договорились, что каждый из нас назначит группу переговорщиков. Команды постараются проработать некоторые детали»,— рассказал господин Трамп. По словам президента, команду США будет возглавлять нынешний спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун.

Кроме того, по итогам встречи Дональд Трамп заявил, что пока не будет снимать санкции против КНДР, но надеется, что со временем сможет их отменить. Американский лидер подтвердил, что пригласил северокорейского коллегу в Вашингтон, и «в какой-то момент эта встреча состоится».

Переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына продлились около часа. Присутствовал ли на них президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, неизвестно. Однако по итогам встречи он заявил, что встреча лидеров США и КНДР внесла огромный вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и установление мира. После встречи президенты США и Южной Кореи проводили Ким Чен Ына до границы. Он вернулся в свою страну через военно-демаркационную линию.

Напомним, последний раз лидеры встречались во вьетнамском Ханое 27–28 февраля, где прошел второй саммит США и КНДР. В ходе встречи Ким Чен Ын просил снять санкции с Северной Кореи. Переговоры закончились без подписания какого-либо итогового документа.

Подробнее о саммите — в публикации “Ъ” «Северной Корее грозят новыми санкциями».