Путин распорядился начать выплаты пострадавшим в Иркутской области

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации с наводнениями в ряде районов Иркутской области распорядился взять под контроль цены на товары первой необходимости, заранее развернуть дополнительные пункты временного размещения, держать под контролем эпидемиологическую ситуацию и обеспечить жителей питьевой водой. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент распорядился «незамедлительно» начать выплаты пострадавшим.

«Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам. Правительство уже приняло оперативное решение, к работе подключилось казначейство, Центральный банк. Но обращаю внимание: необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион – как доложил Министр финансов, они уже должны быть здесь, в регионе, – нужно, чтобы деньги до людей дошли, до каждого конкретного человека, до каждой семьи. Поручаю руководителю региона, губернатору взять под самый строгий контроль»,— сказал президент. Он также поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий ЧП. Следующее совещание состоится в Москве 3 июля.

Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области по пути из Японии, где завершился саммит G20. В регион также прибыли главы профильных министерств и ведомств.

В Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. Он затронул 20 населенных пунктов в 3 районах региона. По предварительным данным, в результате ЧП погибли пять человек. Затоплены 4 тыс. домов.

О паводке читайте в публикации “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».