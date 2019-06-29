Путин и Трамп поручили главам дипведомств начать консультации по СНВ-3

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с американским президентом Дональдом Трампом они поручили главам внешнеполитических ведомств двух стран начать консультации по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он отметил, что «пока рано говорить», приведет ли это к продлению соглашения.

«Что касается СНВ-3, то поручили министерствам иностранных дел, с нашей стороны — это господин Лавров, со стороны Соединенных Штатов — господин Помпео, чтобы они начали по этим вопросам консультации. Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3 — я пока не знаю,но это тему мы обсуждали»,— сказал господин Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, 6 июня в рамках ПМЭФ президент Владимир Путин вновь напомнил, что Россия готова продлить СНВ-3, но может и не продлевать, если «никому не хочется» это делать. Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом России поднял вопрос о заключении нового аналогичного договору о СНВ ядерного соглашения между США, Россией и Китаем. При этом новый документ должен регулировать все виды оружия.

О судьбе договора — в материале “Ъ” «Как перезапустить СНВ-3».