Эрдоган уверен, что США не будут вводить санкции из-за С-400

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Вашингтон не намерен вводить санкции против Анкары из-за покупки ею российского комплекса С-400 «Триумф», сообщает турецкое агенство «Анадолу». Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что американские власти «повели себя нечестно» относительно угроз в адрес Турции о наложении санкций.

«В ходе встречи с президентом США мы обсудили вопрос санкций. Трамп заявил, что этого не произойдет»,— заявил турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита G20, завершающегося в Осаке.

Также господин Эрдоган сообщил, что сделка по С-400 «закрыта полностью», а все обязательства турецкая сторона выполнила. «Контракт с Россией на закупку С-400 находится на стадии поставок. Турция не может отказаться от контракта на стадии поставок. Эта тема закрыта». Касательно поставок американских истребителей пятого поколения F-35, президент Турции заявил, что поставки самолетов ожидаются и «план по оплате выполняется» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в ходе своего общения с журналистами Дональд Трамп поделился своим видением проблемы турецких закупок российского вооружения. «Президент Эрдоган хотел приобрести ЗРК Patriot во времена президентства Обамы, но ему отказали. Администрация Обамы отнеслась к Турции несправедливо. Вопрос приобретения С-400 — запутанная тема. Мы рассматриваем разные пути решения и должны быть справедливыми по отношению к Турции».

Контракт на поставку Турции четырех российских систем С-400 «Триумф» на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Поставки должны начаться в июле 2019 года. Из-за покупки Турцией российских С-400, Вашингтон отказался передавать Анкаре истребители пятого поколения F-35, а также грозился вывести часть их производства с турецкой территории. В конце мая 2019 года США дали Турции две недели на отказ от закупок C-400 во избежание наложения американских санкций.

В конце 2018 года администрация президента США одобрила контракт с Турцией, предусматривающий продажу Анкаре зенитных ракетных комплексов Patriot на $3,5 млрд. Турецкие власти дали понять, что откладывают покупку американских ЗРК из-за того, что условия сделки их «совершенно не устраивают».

Подробнее о российско-турецкой сделке читайте в материале “Ъ” «Российские ракеты победили в битве за Турцию».