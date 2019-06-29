Япония смягчит с 1 сентября визовый режим для российских предпринимателей

По результатам российско-японских переговоров, прошедших в Осаке, сторонами был достигнут ряд соглашений, среди которых смягчение визового режима Японией для российских предпринимателей, привлечение японских инвестиций к реализации российских нацпроектов, выработка совместного проекта в области туризма и обработки отходов на Южных Курилах. Об итогах встречи сообщили журналистам премьер-министр Японии Синзо Абэ и президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции.

Анонсируя смягчение визового режима для представителей бизнес-сообществ, которое начнет действовать с 1 сентября 2019 года, господин Абэ подчеркнул, что эта мера принята «специально для России», сообщает ТАСС.Также японский премьер-министр объявил об открытии «первого года межрегиональных обменов» между странами, стартующем в 2020 году. Господин Абэ заявил о поставленной цели добиться к 2023 году увеличения туристического потока между Россией и Японией до 400 тыс. человек в год.

В ходе переговоров было также согласовано несколько бизнес-проектов, направленных на развитие Южных Курил в таких сферах как аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Стороны согласовали очередное посещение захоронения предков для бывших японских жителей южной части Курил, которое состоится в августе-сентябре этого года.

Кроме того, в рамках расширения экономических отношений Москвы и Токио стороны договорились о привлечении японских технологий и инвестиций для осуществления российских национальных проектов.

Как подчеркивают оба лидеры, налаживание торгово-экономических отношений между Москвой и Токио приближает их страны к заключению мирного договора.

Подробнее о перспективах экономического сотрудничества стран читайте в материале “Ъ” «“Если бизнесмены России и Японии вместе получат прибыль — заключить мирный договор будет легче“».