Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя

Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции. В сообщении на сайте ведомства говорится, что регулярный контроль грузинского алкоголя «в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции». По данным службы, с 2014 по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции, которая не соответствует требованиям, увеличилось в 2,9 раза.

«В 2017 году лабораториями Роспотребнадзора введены высокотехнологичные методы контроля, позволяющие выявить нарушение технологии производства продукции и используемого сырья»,— рассказали в Роспотребнадзоре. В 2018 году на территорию России не было допущено к ввозу 203 тыс. л алкогольной продукции ряда грузинских компаний.

Напомним, в 2006 году Россия по инициативе Роспотребнадзора запретила ввоз грузинских вин из-за повышенного содержания в них пестицидов и железа. Запрет был отменен в 2013 году.

Решение усилить контроль за качеством грузинского алкоголя не связано с мерами по обеспечению безопасности своих граждан в Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов. Ранее сегодня основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили объявил, что главное требование оппозиции и митингующих будет удовлетворено: парламентские выборы в 2020 году пройдут по пропорциональной системе.

Поводом для протестов послужил визит российских депутатов. Протестующих особенно возмутило то, что глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента.

Как Россия и Грузия прерывали авиасообщение Читать далее

На фоне беспорядков президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. С того же дня грузинским перевозчикам запрещено летать в РФ.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Завтрак без туриста».

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