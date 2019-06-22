Грузинские авиакомпании пока не отменяют рейсы в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает выполнять рейсы в города России в обычном режиме, сообщил «РИА Новости» перевозчик. Еще одна грузинская авиакомпания — MyWay Airlines— тоже пока не ограничивала продажу билетов, заявили агентству в авиакассе Тбилисского международного аэропорта.

«Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику. Билеты можно приобрести без ограничений. Если будут какие-либо новости, мы сообщим об этом в заявлении, но пока изменений нет»,— пояснили в Georgian Airways.

Накануне, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в Грузию. Указ был подписан на фоне беспорядков в этой стране. Продажи авиабилетов в Грузию уже прекратили S7, «Аэрофлот», Red Wings. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов считает, что от приостановки полетов в Грузию «потери будут достаточно большие».

Подробности — в материале “Ъ” «Опять не генацвале».