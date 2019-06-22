«Уральские авиалинии» заявили о потерях из-за закрытия рейсов в Грузию

Гендиректор авиакомпания «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов заявил о существенных потерях при закрытии перелетов из городов России на территорию Грузии, передает ТАСС. По его словам, компания намерена до 8 июля вывезти всех пассажиров. Решение о приостановке продажи билетов в Грузию будет принято в ближайшее время.

Авиакомпания S7 закрывает продажу авиабилетов в Грузию после 8 июля. Подробная информация о порядке возврата авиабилетов будет опубликована в понедельник, 24 июня, сообщили в пресс-службе компании. О приостановке рейсов сообщили и в «Аэрофлоте».

Авиакомпания «Победа» сообщила, что возместит полную стоимость авиабилетов всех отмененных рейсов. Также намерена поступить и авиакомпания Red Wings, которая закрывает продажу авиабилетов из Москвы в Батуми.

Президент России 21 июня подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров из России в Грузию Президент также поручил правительству обеспечить помощь в возвращении на родину россиянам, которые находятся в Грузии. Указ был подписан на фоне беспорядков в этой стране.

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