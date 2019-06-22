Опять не генацвале

Отношения между Россией и Грузией вошли в стадию самого острого кризиса с момента войны 2008 года. С 8 июля российским авиакомпаниям будет временно запрещено летать в Грузию. Соответствующий указ в пятницу, 21 июня, подписал президент Владимир Путин. Кроме того, правительству поручено обеспечить возвращение из Грузии российских граждан. Отношения двух стран резко обострились после того, как у здания парламента Грузии произошли беспорядки, поводом для которых стал визит туда российских депутатов и то, что один из них — Сергей Гаврилов — сел в кресло спикера законодательного органа республики. Комментируя происшедшее, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала РФ «врагом и оккупантом», а также нашла в своей стране «пятую колонну».

Прерванные полеты

Ситуация в Грузии, где в четверг спонтанный митинг под лозунгом «Россия — оккупант» перерос в столкновения с полицией, в пятницу утром обсуждалась на заседании Совбеза РФ под председательством президента Владимира Путина. По итогам встречи его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил: «Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление».

Вечером стали известны последствия: Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий». Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии». Кроме того, правительству поручено «принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа». Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от «реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки» в Грузию.

Грузия — одно из популярных направлений для отдыха россиян. «Судя по показателям за первые пять месяцев этого года, будет превышен годовой показатель 2018 года по числу российских туристов, посетивших Грузию. А в прошлом году их было полтора миллиона»,— утверждал 14 июня в разговоре с «РИА Новости» замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное в августе 2008 года, было возобновлено в сентябре 2014 года (с 2010 по 2014 год осуществлялись прямые чартерные рейсы между двумя странами). По данным порталов Skyskanner и Aviasales, рейсы Москва—Тбилиси выполняют «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии». Эти же авиакомпании плюс Red Wings летают в Батуми. Полеты по маршруту Москва—Кутаиси выполняют «Уральские авиалинии». По данным Росавиации, рейсы в города Грузии выполняют также авиакомпании «Победа» и Smartavia. В авиакомпании S7 рассказали, что компания выполняет рейсы из Москвы и Новосибирска в Тбилиси и Батуми.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что направление востребованно среди российских туристов, поэтому запрет в высокий сезон повлечет за собой недополучение прибыли российскими авиакомпаниями. При этом запрет грузинской стороны на выполнение рейсов их авиакомпаниями в РФ маловероятен, поэтому у россиян, по всей видимости, останется возможность летать в Грузию самолетами Georgian Airways и MyWay Airlines. «Для российских перевозчиков не составит труда перераспределить авиапарк на другие популярные туристические направления: Симферополь, Сочи, города Турции. В то же время спрос на поездки в Батуми остается и в осенний период, когда высокий сезон в Крыму уже заканчивается»,— заметил Олег Пантелеев. Он добавил, что минимизировать финансовые потери российских перевозчиков может скорая стабилизация политической ситуации в Грузии и отмена ограничений полетов.

Дмитрий Песков утверждает, что указ Владимира Путина приостанавливает авиасообщение с Грузией с 8 июля, «поскольку к этому времени завершится большинство туров в эту страну». Однако высокий спрос на перевозки в Грузию сохраняется весь высокий сезон, включающий летние месяцы и сентябрь, говорят собеседники “Ъ” в туристической отрасли.

Не так сел

Острый конфликт спровоцировал визит в Грузию российских депутатов, приглашенных туда для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг у здания грузинского парламента собрались тысячи манифестантов. Их особое недовольство вызвало то, что депутат Сергей Гаврилов в ходе заседания ассамблеи сел в кресло спикера грузинского парламента и начал речь на русском языке. «Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я»,— пояснил “Ъ” господин Гаврилов.

Манифестация у здания парламента была разогнана в ночь на пятницу спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Число пострадавших превысило 240 человек. Серьезные увечья получили до 60 человек. Были задержаны более 300 человек. Более 30 участников митинга отданы под суд по кодексу об административных правонарушениях.

«Это вакханалия радикальных политических сил Грузии, которые делают все возможное, чтобы помешать нормализации двусторонних отношений»,— прокомментировал в пятницу «Интерфаксу» события в Тбилиси замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Происшедшее отбросило российско-грузинские отношения на несколько лет назад, заявила в эфире телеканала «Россия 24» экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

Власти страны тем временем выступали с жесткими комментариями. Вначале президент Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook написала: «Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия». А позднее она выступила с видеообращением, в котором развила эту мысль. Госпожа Зурабишвили отметила: те, кто поощряют внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают «российскую политику». «Единственная наша перспектива — в единстве. Только так мы можем ответить оккупации, только так мы можем показать миру достоинство Грузии»,— отметила она. При этом президент признала, что власти совершили ошибку, пригласив российских депутатов и не просчитав все риски. «В результате мы получили совершенно необоснованное проведение в Тбилиси сессии Межпарламентской ассамблеи православия, неприемлемый ее формат и российского депутата в кресле председателя нашего парламента»,— сказала она.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, будучи в Минске, назвал эти заявления «крайне непрофессиональными», добавив: «Может быть, она (Саломе Зурабишвили.— “Ъ”) просто еще не вошла, что называется, в курс дела или сознательно искажает ситуацию». При этом он отметил: «В случае дальнейшего нагнетания антироссийской истерии наши люди просто туда (в Грузию.— “Ъ”) не поедут, мы дадим такие рекомендации». К вечеру соответствующие распоряжения были отданы и обнародованы.

Неполная победа

В пятницу манифестации в Тбилиси продолжились: люди собрались на том же месте, у здания парламента. Но митинг был менее многочисленным и прошел без инцидентов. Снизить накал страстей удалось, в частности, благодаря тому, что в отставку подал председатель парламента Ираклий Кобахидзе — по конституции второе лицо в государстве после президента. По итогам заседания политсовета правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) депутат Мамука Мдинарадзе заявил: Ираклий Кобахидзе уходит не по требованию оппозиции, а потому что правящая партия «берет на себя ответственность» за произошедшее в зале заседаний парламента. Еще одной жертвой оказался глава грузинской делегации в Межпарламентской ассамблее православия, депутат ГМ Захарий Куцнашвили. Именно он был инициатором проведения заседания ассамблеи в Грузии.

Отставка спикера воспринимается как победа оппозиции, но не полная. Как дал понять Мамука Мдинарадзе, правящая партия не намерена удовлетворять два других требования оппозиционеров — отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию и отменить смешанную, мажоритарно-пропорциональную систему выборов с переходом на парламентские выборы исключительно по партийным спискам.

Судя по всему, заставить власти согласиться на эти требования может лишь революция, но у оппозиции сил на нее пока не хватает. Тем не менее грузинские эксперты считают, что произошедшее за последние два дня серьезно ослабило правящую партию. Как заявил “Ъ” профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе, «власти применили силу и потеряли моральное преимущество перед экс-президентом Михаилом Саакашвили», который активно поддержал манифестантов. По его словам, произошедшее в ночь на пятницу — это в любом случае начало конца правления Бидзины Иванишвили — лидера ГМ, олигарха и главного политического врага Михаила Саакашвили.

Павел Тарасенко; Георгий Двали, Тбилиси; Герман Костринский, Ольга Никитина, Наталья Скорлыгина