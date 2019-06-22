Полеты грузинских компаний в Россию запрещены с 8 июля

С 8 июля полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены. Российские авиационные власти проинформировали об этом сегодня, 22 июня, грузинскую сторону.

Причина приостановки полетов — необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность. «В настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет $792543,19 и 592251,95 руб.»,— сообщили в Минтрансе РФ.

Приостановка полетов продлится до момента предоставления программ авиационной безопасности грузинских компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также полного погашения грузинской стороной задолженности.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране. Российские туроператоры заявили о готовности заморозить продажу путевок в Грузию. Продажи авиабилетов уже прекратили S7, «Аэрофлот», Red Wings. Georgian Airways и MyWay Airlines пока продолжают выполнять рейсы в Россию. «Аэрофлот» предлагает россиянам вместо Грузии лететь в Ереван и Владикавказ.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что в Тбилиси изучают решение России о запрете полетов.

Подробнее о запрете читайте в материале “Ъ” «Опять не генацвале».