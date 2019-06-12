Главные новости к утру 12 июня

Корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности, правоохранители не смогли доказать его причастность к сбыту наркотиков. 12 июня запланирована несогласованная акция в поддержку журналиста, организаторы уточняют план действий. Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко попросила не выходить на акцию. Что грозит задержавшим журналиста сотрудникам СКР

Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на юг Сирии, были сбиты несколько ракет, сообщило агентство SANA. Холм Таль-эль-Хара, по которому были выпущены ракеты, считается стратегической точкой, находится рядом с Голанскими высотами.

В WhatsApp пригрозили судебными тяжбами компаниям, использующим мессенджер для массовой рассылки сообщений. Руководство сервиса таким образом подчеркнуло его «частный характер». Правовые меры в отношении нарушителей компания начнет применять с 7 декабря 2019 года.

Минэнерго США пересмотрело прогноз по стоимости нефти на 2019 и 2020 годы. Цена барреля Brent составит $66,64, а не $69,69, как прогнозировалось ранее. Оценка на 2020 год осталась на прежнем уровне — $67 за баррель.

Сборная России по футболу обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол матча на 38-й минуте забил Алексей Ионов. О победе в европейской квалификации