Из Кипра выжали минимум

Во вторник в Нижнем Новгороде российские футболисты обыграли сборную Кипра в квалификационном матче чемпионата Европы 2020 года. Несмотря на большое преимущество хозяев, им удалось лишь однажды поразить ворота. Единственный гол забил Алексей Ионов. Тем не менее россияне успешно завершили сезон, набрав на старте отборочного турнира девять очков из 12 возможных.

После легкой прогулки, в которую превратился предыдущий матч сборной России с Сан-Марино, во встрече с Кипром ее ожидал совсем другой уровень сопротивления. Этот соперник уже давно перестал быть мальчиком для битья, а в обозримом прошлом даже поднимался на 43-е место в мировом рейтинге и, например, реально претендовал на путевку в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года. Вот и в нынешнем отборочном цикле киприоты уже показали, что с ними не будет легко. Три дня назад они дали бой Шотландии на ее поле (1:2), ранее пропустили лишь два мяча от безоговорочного фаворита группы I Бельгии (0:2) и разгромили Сан-Марино (5:0). «Хорошая, интенсивная игра,— так прокомментировал их матч с Шотландией главный тренер сборной России Станислав Черчесов.— Кипр — очень организованная команда, поэтому нам придется нелегко».

Хотя из Глазго подопечные израильского специалиста Рана Бен-Шимона приехали достаточно потрепанные, он обещал ко вторнику снова мобилизовать их. «Матч в Шотландии получился тяжелым, и восстановление проходило непросто,— отметил наставник сборной Кипра.— России противостоял, конечно, более легкий соперник. Мы знаем, что нас ждет матч с одним из лидеров группы после Бельгии, но постараемся сделать все возможное, чтобы выжать максимум».

Россияне и правда почти, что называется, не вспотели во встрече с Сан-Марино, поэтому не имели особых проблем с физическим состоянием. С другой стороны, они уж очень много забили в прошлую субботу, а продемонстрировать высокую результативность и в следующем матче, тем более через три дня после рекордно крупной победы, довольно трудно. В таких случаях нередко срабатывает какой-то невидимый барьер, и мяч, наоборот, не идет в ворота. Опять же каждая команда играет так, как ей позволяет противник. А киприоты, в отличие от санмаринцев, все-таки профессионалы.

В дебюте сборная России, в которой произошла лишь одна и, как выяснилось, ключевая кадровая перестановка по сравнению с предыдущим матчем — Алексея Миранчука заменил его тезка Ионов, попыталась оказать на гостей максимальное давление и почти не покидала их половину поля. Однако те были готовы к такому развитию событий и терпеливо оборонялись. Максимум внимания они уделили Артему Дзюбе и даже несколько раз оставили его в положении «вне игры». Впрочем, на 17-й минуте капитан российской команды оторвался от опекунов и бил головой с линии вратарской площади, но, к сожалению, угодил прямо в голкипера Урко Пардо. А сразу после этого хозяева провели уже голевую атаку, которую завершил Ионов. Вот только чуть ранее итальянская бригада арбитров зафиксировала офсайд и, по всей видимости, ошиблась. Увы, система видеопомощи VAR в европейской квалификации не работает.

Россияне в ответ на спорное решение судей надавили еще сильнее и создали целый ряд опасных моментов. После промаха Пардо на выходе при розыгрыше «стандарта» Марио Фернандес бил в оставленные им ворота, но удар отразил защитник Константинос Лайфис. Вскоре Роман Зобнин забил еще один гол, как две капли воды похожий на первый, который опять не засчитали. Правда, на сей раз итальянцы правильно оценили эпизод. Затем стопроцентный шанс все же открыть счет представился Ионову, когда ему уже никто не мог помешать сделать это. Жаль, техника игры головой подвела полузащитника «Ростова», и он послал мяч выше перекладины. Практически в пустые ворота не попал и Фернандес после паса Дзюбы. Хозяева владели подавляющим преимуществом, и количество голевых моментов наконец-то переросло в качество на 38-й минуте. Настырный Ионов добился-таки своего, замкнув передачу Федора Кудряшова. Причем у россиян снова прошла та же самая комбинация с прорывом по флангу в лицевую линию и последующим переводом мяча в центр штрафной.

Гости в первом тайме вперед ходили редко, тем не менее однажды Пиерос Сотириу серьезно напугал переполненные трибуны арены «Нижний Новгород», пробив выше ворот с близкой дистанции. А вот после перерыва они стали действовать куда агрессивнее и раскрылись. В то же время у россиян появилась возможность убегать в контратаки, чем они и пользовались. Острые ситуации по-прежнему возникали исключительно у кипрских ворот. Ионов мог оформить дубль. Как минимум на один гол в этом матче наиграл Александр Головин, а в одном из эпизодов он небезосновательно просил назначить пенальти за нарушение против него, но в итоге, как и во встрече с Сан-Марино, так и не отличился. Да и Дзюба должен был забивать и делать если не покер, как три дня назад, то хет-трик. Однако сейчас мяч летел куда угодно, только не в сетку. К примеру, на 87-й минуте он с трех метров умудрился ударить точно во вратаря.

Как следствие, не обошлось без нервной концовки, и киприоты едва не подловили российских защитников на позиционной ошибке. Команду спас Фернандес, нейтрализовавший выход Георгиоса Эфрема один на один с Маринато Гилерме. Вообще во втором тайме чувствовалось, что хозяева подустали, отсюда, наверное, вытекала и столь низкая реализация. Но главное – они сохранили собственные ворота и одержали важную победу. По итогам четырех матчей сборная России закрепилась в группе на втором месте с девятью очками. Лидируют с 12 баллами бельгийцы, которые во вторник уверенно обыграли дома Шотландию — 3:0. Британцы, кстати, следующий соперник команды Черчесова, встреча с которыми состоится 6 сентября в Глазго. В их активе шесть очков. Столько же у Казахстана.

Александр Ильин